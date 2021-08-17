我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

思辨之旅

〈六合飛翔〉岑逸飛

今日要成為學術界的明星必須通過網路，令人想起當年在哈佛大學任教的米高．桑德爾（Michael J.Sandel）。此君現年六十八歲，二十八歲已在英國牛津大學寫成博士論文，批判當代美國政治哲學家羅爾斯（John Rawls，已於2002年去世）的「正義論」。1980年他在哈佛大學開課講授「正義」（Justice），學生只有十五人，但口碑愈來愈好，結果後來人數每每破千，成為第一熱門課。

2009年哈佛大學決定將這門課向全球公開，上課實況被剪輯成十二小時，在美國公共電視播出，並且通過網路傳播，在中國、日本和南韓引起轟動，在東京演講時，黃牛票竟炒至五百美元一張，桑德爾的知名度也因而大幅上升，2010年被「中國新聞週刊」選為「最有影響力的人物」。

這門課的教學內容，桑德爾已寫成「正義：該怎麼辦？」（Justice：What’s the right thing to do？）一書。看書，可以讓人深入思考﹔看YouTube，則可看到他的講課風采。桑德爾口若懸河，思考周密，闡明事理，環環緊扣，間中夾雜幽默，講課時毫無冷場，可以理解。他對「正義之辨」，猶如當代的蘇格拉底，不會輕易給出答案，而是從不同情況和不同角度提出看法，然後反覆論證，好讓學生踏上思辨之旅，樂在其中。

蘇格拉底教學法又稱「產婆法」，這種方法會隨著提問者承認進一步的假說，而在消除先前假說的過程中，必然產生矛盾，這樣就會逼使提問者檢視自己的信念及其信念的真實性，從而得到啟發。

蘇格拉底將這種方法用於教學，用一連串相關問題，激發學生思考，但他從不給學生答案，而是用反問和反駁的方法，使學生不斷地修正觀念，而蘇格拉底則扮演了知識「接生婆」的角色。

哈佛大學 美國 中國

上一則

歡樂阿公小野 昔醉心工作 今享受爺孫互動

下一則

因禍得福

延伸閱讀

低至每月只需1元的健康保險

低至每月只需1元的健康保險
Kudos青少年領袖才能專校 四校區同時招生

Kudos青少年領袖才能專校 四校區同時招生
史學泰斗余英時 91歲睡夢中辭世

史學泰斗余英時 91歲睡夢中辭世
「21世紀中國史學泰斗」余英時辭世 享耆壽91歲

「21世紀中國史學泰斗」余英時辭世 享耆壽91歲

熱門新聞

林芳郁為台灣醫界創下許多歷史性推展。(記者季相儒／攝影)

迎接退休生活 林芳郁盡心貢獻醫界 也是兒女模範

2021-08-12 07:00
賈永婕的婚紗公司多年來包辦了許多藝人婚禮上的禮服和婚紗照拍攝。(攝影／李政龍)

不當嬌滴滴貴婦 賈永婕 做自己的「人生努力組」

2021-08-14 07:00
英國插畫家湯姆帕克花費1年時間手繪台北街道地圖，「寶可夢爺爺」也出現地圖裡。（圖：湯姆帕克提供）

英國插畫家手繪超可愛台北鳥瞰圖「台味街景全收錄」

2021-08-14 04:53
黛安／圖

好友的祈禱

2021-08-13 03:02

單身女醫師的幸福

2021-08-14 03:02

人生的轉折點

2021-08-11 02:00

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛