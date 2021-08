今日要成為學術界的明星必須通過網路,令人想起當年在哈佛大學 任教的米高.桑德爾(Michael J.Sandel)。此君現年六十八歲,二十八歲已在英國牛津大學寫成博士論文,批判當代美國 政治哲學家羅爾斯(John Rawls,已於2002年去世)的「正義論」。1980年他在哈佛大學開課講授「正義」(Justice),學生只有十五人,但口碑愈來愈好,結果後來人數每每破千,成為第一熱門課。

2009年哈佛大學決定將這門課向全球公開,上課實況被剪輯成十二小時,在美國公共電視播出,並且通過網路傳播,在中國 、日本和南韓引起轟動,在東京演講時,黃牛票竟炒至五百美元一張,桑德爾的知名度也因而大幅上升,2010年被「中國新聞週刊」選為「最有影響力的人物」。

這門課的教學內容,桑德爾已寫成「正義:該怎麼辦?」(Justice:What’s the right thing to do?)一書。看書,可以讓人深入思考﹔看YouTube,則可看到他的講課風采。桑德爾口若懸河,思考周密,闡明事理,環環緊扣,間中夾雜幽默,講課時毫無冷場,可以理解。他對「正義之辨」,猶如當代的蘇格拉底,不會輕易給出答案,而是從不同情況和不同角度提出看法,然後反覆論證,好讓學生踏上思辨之旅,樂在其中。

蘇格拉底教學法又稱「產婆法」,這種方法會隨著提問者承認進一步的假說,而在消除先前假說的過程中,必然產生矛盾,這樣就會逼使提問者檢視自己的信念及其信念的真實性,從而得到啟發。

蘇格拉底將這種方法用於教學,用一連串相關問題,激發學生思考,但他從不給學生答案,而是用反問和反駁的方法,使學生不斷地修正觀念,而蘇格拉底則扮演了知識「接生婆」的角色。