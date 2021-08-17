今日要成為學術界的明星必須通過網路，令人想起當年在哈佛大學 任教的米高．桑德爾（Michael J.Sandel）。此君現年六十八歲，二十八歲已在英國牛津大學寫成博士論文，批判當代美國 政治哲學家羅爾斯（John Rawls，已於2002年去世）的「正義論」。1980年他在哈佛大學開課講授「正義」（Justice），學生只有十五人，但口碑愈來愈好，結果後來人數每每破千，成為第一熱門課。

2009年哈佛大學決定將這門課向全球公開，上課實況被剪輯成十二小時，在美國公共電視播出，並且通過網路傳播，在中國 、日本和南韓引起轟動，在東京演講時，黃牛票竟炒至五百美元一張，桑德爾的知名度也因而大幅上升，2010年被「中國新聞週刊」選為「最有影響力的人物」。

這門課的教學內容，桑德爾已寫成「正義：該怎麼辦？」（Justice：What’s the right thing to do？）一書。看書，可以讓人深入思考﹔看YouTube，則可看到他的講課風采。桑德爾口若懸河，思考周密，闡明事理，環環緊扣，間中夾雜幽默，講課時毫無冷場，可以理解。他對「正義之辨」，猶如當代的蘇格拉底，不會輕易給出答案，而是從不同情況和不同角度提出看法，然後反覆論證，好讓學生踏上思辨之旅，樂在其中。

蘇格拉底教學法又稱「產婆法」，這種方法會隨著提問者承認進一步的假說，而在消除先前假說的過程中，必然產生矛盾，這樣就會逼使提問者檢視自己的信念及其信念的真實性，從而得到啟發。

蘇格拉底將這種方法用於教學，用一連串相關問題，激發學生思考，但他從不給學生答案，而是用反問和反駁的方法，使學生不斷地修正觀念，而蘇格拉底則扮演了知識「接生婆」的角色。