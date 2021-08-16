禪宗自六祖惠能以後，衍成曹洞、臨濟、溈仰、法眼、雲門五派，稱為一花五葉。這五葉，各有風采，現時流傳下來的，只有臨濟和曹洞二宗，其他早已失傳。曹洞與臨濟，有所謂「曹洞農夫，臨濟將軍」。

曹洞禪風確似農夫的精耕細作，其禪思穩健縝密，若無上上根器，難以明其玄奧。至於臨濟將軍，難免令人想起明代淨土宗高僧蓮池大師在「竹窗隨筆」所說的：「先德（大慧宗杲）有言『臨濟若不出家，必作渠魁（盜寇首腦），如孫權曹操之屬』。」

曹洞祖師洞山良價注重對學人的接引，在他的語錄開示，處處體現他殷勤接化的婆心。他所創立的「三種滲漏」就是將修行者容易陷入的三種錯誤知見給予歸納，提示學人注意。

洞山祖師臨終時有一偈曰：「學者恒沙無一悟，過在尋他舌頭路；欲得忘形免蹤跡，努力殷勤空裡步。」這裡說學佛者修成正果的絕無僅有，因為走的都是佛經的語言文字之路。而「空裡步」是虛空之路，洞山以「鳥道」形容，因為非有跡可尋的路，而是一旦悟入，便是海闊天空，任意翱翔而無礙。

不過洞山同時強調，不可將鳥道當作教條，否則也是死路。

至於臨濟禪風，雄猛剛烈，確有將軍風貌，又喜用「華山論劍」的招式談禪。臨濟禪最著名是「臨濟喝」，臨濟祖師一喝，有時如金剛王寶劍，有時如踞地獅子。金剛王是佛，寶劍就是智慧，一劍揮下，斬盡一切情結。而獅子是百獸之王，獅子一吼，百獸驚懼，學佛者聽到這一吼，也於妄執顛倒中驚醒，改邪歸正。

難怪臨濟宗門庭，大機大用，脫羅籠，出窠臼。虎驟龍奔，星馳電激，轉天關，斡地軸，殺活自在。