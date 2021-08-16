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「嘩！」的日本美食

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

甫步出倫敦市中心Westminster車站，步伐也不期然輕鬆起來。我這天的目的就在橋的南邊Belvedere Road，大概五分鐘後就可親臨這間日本餐廳享其美食，毋須單看照片了。

不得不承認，我對Hannah日本餐廳抱有相當高的期望，原因要從五年前說起。

當年，首次光顧位於Mayfair的日本餐廳Umu時，確實有驚為天人的感覺；近年再去，食物水準仍然穩妥，但就是欠缺了「嘩！」的驚喜。餐廳由米其林兩星變回一星，相當合理。

後來才赫然發現箇中關鍵因由，原來任Umu主廚六年的Daisuke，已悄悄離開了Umu而自立門戶，開設了Hannah任老闆。

踏進Hannah，心卻一沉。裝潢好像美式漢堡包店呀！六張四人桌幾乎坐滿了客人，卻只有一位女侍應在忙得團團轉，耐心等吧，飲品始終會來的。

午餐主力賣Bento，十件壽司的便當也不過售19鎊，和牛便當則售50鎊。既然來了，當然要嘗Omakase啦，65鎊六道菜，不錯！

無論是開胃小吃或生魚片拼盤，每款都精美細緻，當中的一件長方形壽司，是證明Daisuke沒有忘卻當年於京都三星食府學藝的日子吧！當招牌菜Fish & Chips端到面前時，我聽見自己不自控地「嘩！」了起來，紫薯仔片怎會薄得透明？含在嘴裡脆卜卜的，太美妙了。

價錢合理，毋須dress code，都能享受米其林級數的美食，正是Hannah的理念吧。

日本 美食 倫敦

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