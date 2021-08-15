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大能者的尊稱

〈六合飛翔〉岑逸飛

佛號「如來」二字，可以拆開，「如」不同「來」，真諦譯世親的《佛性論》，其《如來藏品》談及「如來」，謂「如」有二義，一是不顛倒，即真實義，不虛妄便是「如」；二是常住義。將常住之「如」引出而能「至得」，便是「來」。但「至得」又不能執，《心經》也說「以無所得故」，似得而不得，似來而不來。

近代天台宗倓虛大師有《略釋如來十號》，對「如來」之義，說得透徹。他說；「一色一切色，色外無非色，色名不可得，不可得處本無名，強以名之，叫『如』；不可得處本無得，是如『如體』起用，此用從如中來。」

他更說：「如」者不變之體，「來」是隨緣之用。不變之體，湛然寂靜；無為而用，隨緣起用，妙用無方，體與用，不離亦不異，是名「如來」。

「如來」二字必須合用，若「不如不來」，那是六道眾生，隨業受生，心為境轉；若是「如而不來」，那是二乘聖者，證入涅槃，不入輪回，人空而法不空，未能救渡眾生；若是「不如而來」，那是菩薩，故留煩惱，發大菩提心，三大阿僧祇劫裡上求佛道、下化眾生；若是「亦如亦來」，那才是佛，不為一切煩惱所惑，隨機化眾。

且當作是戲論吧，「如來」只是一種職稱，有如當今世界各國有總統、主席等職。「如來」不是任何人的專用名詞，而是對大能者的尊稱。

在基督教，你信耶穌，耶穌就是「如來」；在儒家，孔子講仁，「我欲仁，斯仁至矣」，也是「如來」境界的描述；至於老子講「道」，「惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物；窈兮冥兮，其中有精；其精甚真，其中有信」，可說完全是如來氣象了。

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