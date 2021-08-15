鄒姐自紐西蘭傳來一張照片與我分享，相中是一座建在後院大樹旁的高架童話小屋，原來是她住在澳洲 雙雙身為設計師的女兒、女婿，送給外孫四歲的生日禮物，由女兒夫婦自己設計並動土成就的小樂園 。

小屋可自溜滑梯的樓梯，及另外一側專供攀爬的粗麻繩上下其間。童話小屋不但外觀恬靜優美，也很實用，嬉戲累了、看書睏了，可以在地板的小毯上午憩。小小窗戶配上可愛窗簾，窗中小人兒有了屬於自己的小天地，那種被父母珍愛愉悅的幸福感，必將終身受用。

想起今年的端午節 期間，住在香港荃灣的次女，建議其教授設計的丈夫，擧辦一個陸上划龍舟比賽，因為外孫和其同齡的友伴們，皆為各種類型的龍玩具或圖片著迷。女兒夫婦決定後，立即呼朋引伴到附近的Maker’s Bay（一所提供製作工具的廠房），在女婿講解指導下，大家完成了各式各樣的龍舟。

基本上，他們以硬紙板圍在小拖車四周，外面紙壁糊上自己設計的圖案為龍身，至於龍首則各取孩子們的所好，先在紙板上繪製圖型，再著色剪裁後，置於車前與車旁的龍身相合。車上中空，裡面可以坐人。

完工後，他們在Maker’sBay外的空曠地上，眾舟排成一列， 在一聲號令下奮勇划行 ，有成人在前拉舟，孩子穩坐其中；也有小孩堅持要拉舟，爸爸只好在舟中手腳並用扒地前進，以免給孩子造成太大負擔。

旁觀者鼓掌加油聲不斷，陸上划龍舟場面格外熱鬧有趣，大人小孩興致勃勃各得其樂。

看來，身為設計師的兒女們，真是何其有幸！