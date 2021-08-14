我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

消失的雞饌

〈飲食香江〉林柏榮

談到食雞，粵菜可謂精於此道，有強調原汁原味的白切雞、雞皮爽滑的貴妃雞、煙燻香氣的太爺雞、豉油味帶點焦糖香的豉油雞、皮脆肉嫩的炸子雞，全都是香港人耳熟能詳的雞饌，但又有多少人懂得烹調？本身可以依賴中式酒樓的大廚流傳下來，但近年酒樓經營愈來愈難，舊有的佳餚未必符合新式餐廳的方向，慢慢地熟悉的名字變成回憶的滋味。

每道菜的消失，並不是偶然的事情，會有幾個的大理由，首先是不符合社會要求，例如白切雞，以滾水浸熟雞肉，溫度控制尤為重要，要求做到皮爽肉滑，骨中帶點血紅。可是現代家庭未必有容納整隻雞的廚具，即使有法子把雞浸熟，但也未必有耐性準備一煲冰水過冷河，若改用客家菜方法，改「浸」為「蒸」，工序是簡化了，但高溫蒸熟的雞，肉質會變得粗糙。還是交由酒樓大廚烹煮。但是自從禽流感後，大家注重食物安全，剛斷生的雞肉，總覺得有欠衛生，漸漸地，白切雞已不再是人們期待的菜式。

其次，有些雞饌的烹煮方式過於複雜，例如太爺雞，據說是由留落廣東的江蘇人發明，以煙燻這方法製作，本身在江浙地區較常見。事實上，除非家裡有個花園，大部份人也不會有煙燻爐，勉強可以用鐵鑊代替，用高熱把燻料烤出味道來，但雞肉會過熟，最大問題還是那味道會在家裡縈擾好一段日子。即使是酒樓也只會改為用煙燻水去煮雞，效果顏色和煙燻一樣，但味道總不甚了了，還不及豉油雞叫人吃得安心。

最後，是給新的雞饌替代，例子炸子雞，講求乾爽酥脆的雞皮和鹹香甘美的雞肉，可謂把雞的美味發揮得淋漓盡致，但過程繁複，包括了醃味、上皮、風乾、油炸等，其中因油炸會容易過火，最理想的是淋油生炸，但頗費時間，而且廚師全程要提著雞，還未把肉炸好，手已經累透。如果是家庭製作，可以改為全炸雞，不過通常皮焦肉柴，而且每次花掉大量生油，像有點浪費。

幸好，近年很多家庭都添置了烤焗爐，這爐具好像天生就是為了烤雞而設，大部份品牌都用「烤全雞」來作烤箱功能指標，基本上只要按幾個掣就能烹煮出頗有質素的烤雞。不過倒有幾點值得留意，首先是把雞肉放在雪櫃2天，緩慢地乾燥後才烹煮，會得出酥脆雞皮的效果，其次是焗烤盤的材料，最理想的是用鑄鐵鍋，雞肉能夠均勻受熱，而且保持鮮嫩多汁。隨著爐具的日漸改進，舊式的風味難免有天會消失。

高溫 香港 流感

上一則

領養被丟棄小貓

下一則

香港學校之心

延伸閱讀

南國夕陽紅（五）

南國夕陽紅（五）
疫後倖存 華埠喜運來大酒家整修中 估月中重開

疫後倖存 華埠喜運來大酒家整修中 估月中重開
摩登點心

摩登點心
紐約華埠大型酒樓「喜運來大酒家」施工 月中對外營業

紐約華埠大型酒樓「喜運來大酒家」施工 月中對外營業

熱門新聞

林芳郁為台灣醫界創下許多歷史性推展。(記者季相儒／攝影)

迎接退休生活 林芳郁盡心貢獻醫界 也是兒女模範

2021-08-12 07:00
前總統馬英九在父親節於臉書放上全家福照片。圖／馬英九提供

馬英九父親節分享爸爸年輕時照片 網友驚呼：神複製

2021-08-08 15:05
幾米∕圖

不相信疫苗的年輕人

2021-08-08 03:02

丹扉的爽朗幽默

2021-08-08 03:01

兒子買房了

2021-08-08 02:01

人生的轉折點

2021-08-11 02:00

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡