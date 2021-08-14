談到食雞，粵菜可謂精於此道，有強調原汁原味的白切雞、雞皮爽滑的貴妃雞、煙燻香氣的太爺雞、豉油味帶點焦糖香的豉油雞、皮脆肉嫩的炸子雞，全都是香港 人耳熟能詳的雞饌，但又有多少人懂得烹調？本身可以依賴中式酒樓的大廚流傳下來，但近年酒樓經營愈來愈難，舊有的佳餚未必符合新式餐廳的方向，慢慢地熟悉的名字變成回憶的滋味。

每道菜的消失，並不是偶然的事情，會有幾個的大理由，首先是不符合社會要求，例如白切雞，以滾水浸熟雞肉，溫度控制尤為重要，要求做到皮爽肉滑，骨中帶點血紅。可是現代家庭未必有容納整隻雞的廚具，即使有法子把雞浸熟，但也未必有耐性準備一煲冰水過冷河，若改用客家菜方法，改「浸」為「蒸」，工序是簡化了，但高溫 蒸熟的雞，肉質會變得粗糙。還是交由酒樓大廚烹煮。但是自從禽流感 後，大家注重食物安全，剛斷生的雞肉，總覺得有欠衛生，漸漸地，白切雞已不再是人們期待的菜式。

其次，有些雞饌的烹煮方式過於複雜，例如太爺雞，據說是由留落廣東的江蘇人發明，以煙燻這方法製作，本身在江浙地區較常見。事實上，除非家裡有個花園，大部份人也不會有煙燻爐，勉強可以用鐵鑊代替，用高熱把燻料烤出味道來，但雞肉會過熟，最大問題還是那味道會在家裡縈擾好一段日子。即使是酒樓也只會改為用煙燻水去煮雞，效果顏色和煙燻一樣，但味道總不甚了了，還不及豉油雞叫人吃得安心。

最後，是給新的雞饌替代，例子炸子雞，講求乾爽酥脆的雞皮和鹹香甘美的雞肉，可謂把雞的美味發揮得淋漓盡致，但過程繁複，包括了醃味、上皮、風乾、油炸等，其中因油炸會容易過火，最理想的是淋油生炸，但頗費時間，而且廚師全程要提著雞，還未把肉炸好，手已經累透。如果是家庭製作，可以改為全炸雞，不過通常皮焦肉柴，而且每次花掉大量生油，像有點浪費。

幸好，近年很多家庭都添置了烤焗爐，這爐具好像天生就是為了烤雞而設，大部份品牌都用「烤全雞」來作烤箱功能指標，基本上只要按幾個掣就能烹煮出頗有質素的烤雞。不過倒有幾點值得留意，首先是把雞肉放在雪櫃2天，緩慢地乾燥後才烹煮，會得出酥脆雞皮的效果，其次是焗烤盤的材料，最理想的是用鑄鐵鍋，雞肉能夠均勻受熱，而且保持鮮嫩多汁。隨著爐具的日漸改進，舊式的風味難免有天會消失。