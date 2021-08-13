8月1日，拿著媽媽和自己的八達通一早走到便利店，見到不少長者在排隊拍取第一期2000元的電子消費券，只見大家交頭接耳，商量如何可以賺取更多獎賞和著數，好不熱鬧。

在茶餐廳享受美味早餐，我問餐廳可以用電子消費券嗎？他說多多都歡迎，大家都十分興奮。

走到商場只見人頭湧湧，無論是商店或食店都大排長龍，好久未有這麼旺場。

還記得今年2月，財政預算 案公布發放5000元電子消費券，坊間一般反應冷淡，一種聊勝於無的態度。有人認為政府應該派多點、早點派，最好派現金，總之就是意見多多。

終於在千呼萬喚之下，電子消費券在8月1日透過4種電子支付工具派到市民手上。

可能政府也始料不及，消費券推出集合天時地利，適逢放暑假，奧運 賽事香港 選手屢創佳績，再加上全民運動日，各個政府康樂設施都有舉辦體育康樂活動，一家大小出動，全城真正熱烘烘。

不要小看這個5000元所帶來的效益，對中產階層人士，他們的支出金額隨時遠多於消費券的金額。

因為消費券有限期，連比較節儉的長者也會安心拿去消費，於基層市民而言，這個5000元更可以幫補日常生活開支。

今個周末，工展會還首次移師到亞洲博覽館室內舉行，不怕日曬雨淋，大家盡情去購物消閒，暫時放下煩惱，開心度過這個炎熱的夏天。香港人放鬆一下吧！