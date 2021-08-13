我最喜歡的日本 女歌手是村方乃乃佳（Murakata Nonoka），有時䁥稱她為Nono -chan。每天不看過她表演，我會不爽。

雖然Nono-chan大概只及滅火筒的高度，但她唱歌時卻聲如洪鐘，有板有眼。小妹妹只有三歲零四個月，但已有超過一年的表演經驗，曾出版CD及拍廣告唱歌，是我聽過年紀最小的歌手。

我絕對相信天才是與生俱來的，看Nono- chan唱歌就明白。不要小覷她年紀小小，她唱歌時比任何人都自信，從容不迫，雙手自然地跟隨著音樂搖上搖落，好一副樂在其中的天真表情，看得人窩心療癒。

更令我感驚訝的，是她唱歌時是出奇地音準，高低音域也廣，並且能百分百清楚該於音樂前奏幾多個bar後開聲唱，百發百中，具超強的音樂感。這是爸媽迫不來的，單靠瘋狂操練也辦不到，只有天才能做到。

然而，我對這位小妹妹也不是全無挑剔的。也許是習慣萬千寵愛於一身吧，當她跟九十多歲的老人家（太婆或太嫲？）玩紙牌遊戲時，稍為輸了就大哭發脾氣，要一屋大人齊來安撫，是典型的整個世界繞著她為中心轉的。

三歲生日就更不得了，大人唱完生日歌後，Nono-chan就施施然開始一個人大吃蛋糕，完全沒有跟家人分享的意識。

若我是她的媽媽，會引導她先將一片蛋糕孝敬老人家呢！須知道，培養可愛的性

格比任何天份都更重要呀！