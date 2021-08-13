我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

三歲天才歌手

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我最喜歡的日本女歌手是村方乃乃佳（Murakata Nonoka），有時䁥稱她為Nono -chan。每天不看過她表演，我會不爽。

雖然Nono-chan大概只及滅火筒的高度，但她唱歌時卻聲如洪鐘，有板有眼。小妹妹只有三歲零四個月，但已有超過一年的表演經驗，曾出版CD及拍廣告唱歌，是我聽過年紀最小的歌手。

我絕對相信天才是與生俱來的，看Nono- chan唱歌就明白。不要小覷她年紀小小，她唱歌時比任何人都自信，從容不迫，雙手自然地跟隨著音樂搖上搖落，好一副樂在其中的天真表情，看得人窩心療癒。

更令我感驚訝的，是她唱歌時是出奇地音準，高低音域也廣，並且能百分百清楚該於音樂前奏幾多個bar後開聲唱，百發百中，具超強的音樂感。這是爸媽迫不來的，單靠瘋狂操練也辦不到，只有天才能做到。

然而，我對這位小妹妹也不是全無挑剔的。也許是習慣萬千寵愛於一身吧，當她跟九十多歲的老人家（太婆或太嫲？）玩紙牌遊戲時，稍為輸了就大哭發脾氣，要一屋大人齊來安撫，是典型的整個世界繞著她為中心轉的。

三歲生日就更不得了，大人唱完生日歌後，Nono-chan就施施然開始一個人大吃蛋糕，完全沒有跟家人分享的意識。

若我是她的媽媽，會引導她先將一片蛋糕孝敬老人家呢！須知道，培養可愛的性

格比任何天份都更重要呀！

日本

上一則

電燈泡是誰發明的？

延伸閱讀

新聞評論╱拿蛋糕比疫苗 陳時中護航高端無極限

新聞評論╱拿蛋糕比疫苗 陳時中護航高端無極限
港熊貓安安35歲 全球人工飼養最長壽

港熊貓安安35歲 全球人工飼養最長壽
李玟為母慶生 3姊妹合體 獨不見老公

李玟為母慶生 3姊妹合體 獨不見老公
嘗試

嘗試

熱門新聞

林芳郁為台灣醫界創下許多歷史性推展。(記者季相儒／攝影)

迎接退休生活 林芳郁盡心貢獻醫界 也是兒女模範

2021-08-12 07:00
前總統馬英九在父親節於臉書放上全家福照片。圖／馬英九提供

馬英九父親節分享爸爸年輕時照片 網友驚呼：神複製

2021-08-08 15:05
中研院院士余英時1日辭世。（本報資料照片）

史學泰斗余英時堅持反共「最大粉絲 其實在中國」

2021-08-05 14:31
幾米∕圖

不相信疫苗的年輕人

2021-08-08 03:02

丹扉的爽朗幽默

2021-08-08 03:01

兒子買房了

2021-08-08 02:01

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題