禪宗一花五葉，曹洞、臨濟、溈仰、法眼及雲門。曹洞及臨濟留傳至今，筆者已有論及，世人也知之頗詳。其中溈仰禪是筆者最喜愛的，也許筆者喜歡田園生活，而溈仰禪最有田園風味，在田園間一唱一和，如切如磋，如琢如磨，恰似深山鳥語，又如高山流水，清幽而脫俗，因此，我稱之為「老莊禪」。

還有法眼禪，我稱之為「醫生禪」，或「裁縫禪」，其禪風最能對病施藥，量體裁衣。

法眼家風要言之，隨其器量，掃除情解，能調機順物，但種種機緣，不盡詳舉。

法眼文益禪師，最懂得對機接機，而不走「一刀切」之路。他不是空談心性，而是主張「步步踏著」，有點類似「摸著石頭過河」，蓋一失足成千古恨也。

最後是雲門禪。雲門禪師雖是浙江嘉興人，卻在廣東韶州(即今日韶關)開宗立派，其禪風頗有廣東風味，直爽、開創性強，敢為天下先，冒險精神大。

雲門禪雖也屬剛猛之輩，卻與臨濟的「將軍禪」不同，做將軍畢竟也有將軍操守，不會百無禁忌，而雲門禪風則如俠盜羅賓漢 ，我稱之為「綠林禪」，有甚麼事不敢幹出來？所以不怕「呵佛罵祖」。

話說釋迦牟尼誕生時有個故事，謂佛祖甫一誕生，居然就「一手指天，一手指地」，周行七步，環顧四方，曰「天上天下，唯我獨尊」。這只能說是傳說神話，不足為信，但許多佛教徒對此故事津津樂道，反會導人迷信，也與佛教反對拜偶像的教義相悖。而雲門禪師對此傳說有何回應？

他說若當時被他見到這個孩兒，就會一棒打殺拿去餵狗吃，以圖天下太平。本來謗佛是要下地獄的，雲門禪師就是不怕，如此氣概，還不是綠林好漢？