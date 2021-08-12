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通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

奧運振興術

〈每日驚艷〉張宏

今屆奧運會有一個神奇特點，不但在香港掀起正能量旋風，其他參與的地區，都在疫情陰霾之下得到久違的正能量，全民鼓舞。每當有不同地區的健兒獲獎，當地民眾全都歡騰快樂，齊齊歡呼回應。

在最反對舉行奧運的日本，對比尤其明顯。自從日本選手在乒乓球混雙奪金，其後再有男子體操、滑板等選手取得金牌，截至8月4日晚，已獲得共40面獎牌的佳績。日本人民全面擁戴讚好，即使新冠確診數字屢創新高，也再無人反對奧運，反而出現少見的高漲熱情與向心力。

看了今次奧運，才發現這個運動盛事對全球人民的重要性。大家在疫情之下，不能出外旅遊，卻齊齊在電視機旁邊看直播，那種歡欣投入的心情，令低沉的氣氛振奮起來。如果奧運會順利完成，健兒們帶着獎牌回家，相信會在各國再次掀起國內的慶祝浪潮。

日本政府堅持舉辦奧運原本是一場「豪賭」︰不舉辦，可以避免疫情但損失慘重；舉辦，可以振奮民情但恐爆發疫情。現在看來，只要餘下的日子沒有大型群組爆發，東奧將會名留青史，令人銘記疫情下振奮民心的功勞。日本健兒獲得耀目成績，腹背受敵的首相菅義偉可以稍為寬心，對人民可以有交代。

奧運 疫情 日本

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