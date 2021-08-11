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夢想當運動員

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

天天看奧運，零碎記憶在腦海來回穿梭；小時候，我也曾夢想過當運動員呢。

那個年代，在「乒乓外交」的影響下，興起乒乓球熱潮，家家戶戶的小孩都忙於打乒乓球；就連我們家也有兩支乒乓球拍，雖然較為陳舊，但仍然可以玩個痛快。

趁著爸媽外出，家中小孩合力將長方形飯桌搬到客廳中央，你啪來、我啪去；殺球，因為力度過大了，球拍殺落桌上，飯桌的一角就這樣崩了。結果被媽媽罵足一個月，每次圍在飯桌吃飯，她就噘嘴罵。

以為在家操練有素，於是把球拍帶去學校，準備伺機大顯身手，誰知小息時乒乓球桌都排滿了高手；好不容易輪到我了，嘩？對方一臉凝重，絕非省油的燈吧。唏？這球，我是接到了，為什麼會旋轉出界的呢？

乒乓球既然技不如人，我轉而往籃球場去尋夢想。要突圍而出的話，必然要動動腦筋，我開始專注主攻投射三分波，果然獲得教練青睞，被選中代表班際出賽。

正式比賽當天，我徘徊於三分波位置，結果，連籃球框也未能觸及。

小時候的我骨瘦如柴，既然是身輕如燕，不如練賽跑吧；後來得悉練跑時間長，怕辛苦又放棄了。

當運動員絕不容易，先天條件、無窮毅力和後天培養，都缺一不可。

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