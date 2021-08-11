香港 居住空間狹小，在沒有電玩，又沒有電視機，連漫畫書也尚未風行的年代，兒童的娛樂節目少；公眾遊樂場也少，草根階層的小孩則連玩具也少。他們每天最開心就是去上學，不一定是喜歡讀書，而是學校的操場是上課前、課後、小息時的遊樂場地，同學們就是玩伴。

但假日、周末或放學後，做完功課，蝸居陋室，悶坐室內，只好上街玩耍；筆者就是這些街童的一員。

除了在公眾球場，或沒有車輛行駛的橫街陋巷踢球，或觀賞小型足球 比賽，或坐在公仔書檔旁邊看連環圖；日常例行活動必然進入影院，欣賞明星照片、預告劇照。筆者抵港後，住在大埔道近北河街附近，所以經常在皇宮和北河戲院的大堂出現。

周末、假日不用上課，尤其是漫漫暑假，我們這群街童，多了一樣嗜好，就是看電影 ；是關德興主演的《黃飛鴻》的小影迷，飾演黃飛鴻大弟子梁寬的曹達華，也成了我們的偶像。所以當曹達華和于素秋主演《如來神掌》系列，我們街童也成了捧場客。

那是早期港產片的興盛時期，或說是粵語片黃金時代的開始，雖然如此，卻仍是黑白片時代；後人認為是粗製濫造，我們這些小影迷卻看得眉飛色舞。稍後又有吳楚帆、張活游、張暎成為大牌明星。吳楚帆成了我們小影迷的新偶像，他主演的一部電影，聽到不少觀眾在散場時，大讚「好片」。忘記了片名和劇情，年紀少，也不知好在哪裡？

但偶像的一句對白：「人人為我，我為人人」成了我們這群街童的口頭禪——我們從不打架，無論踢球、或分享一本公仔書擠在一起閱讀、或慷慨地分享剪碎的牛雜、或科錢入場看電影，都會把這句口頭禪掛在嘴邊。

我們知道旺角的影院放映彩色西片，雖自認是喜歡電影的小影迷，卻從不敢跑去觀看，因那是票價很貴的一流影院。我們只是皇宮和北河戲院的常客；入場的驗票員體諒我們是窮孩子，又知我們從不喧嘩、走來走去、騷擾别人，只是乖乖地靜坐前座看戲，常常兩票五人、甚至一票三人，他都會放入場。偶然花錢多買了零食，沒錢看戲，只好跟著別人，溜進場內看「霸王戲」；他也隻眼開，隻眼閉，放人入場。

懷念小影迷那些日子，轉瞬間已快將七十年了，那是兒時的一段快樂時光；猜想早已各散東西的小影迷，也和筆者有同感。