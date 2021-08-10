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用舉重去理解能量

〈藝行者〉陳文剛 

在戲劇教育的課堂上，如何讓學生明白能量的高低在演技運用上的重要性，的確不是一件容易的事，畢竟學生未必經歷過大起大落的情緒，亦沒有體會過極端情況的洗禮，也沒有參與過要靠體力的競賽運動，更沒有做過什麼需要體能的體力勞動。因此，即使情感是人類與生俱來的自然反應，但要學生在舞台上呈現高能量的情感，是非常困難的。

東京奧運會期間，大多數人不論是否喜歡運動，都會收看不同項目的比賽，都會被運動員的激情所感染，也會觀察到運動員拚盡最後一口氣去爭取勝利，當取得佳績時所爆發的狂呼，完全震撼人心，也令觀眾深深感受到運動員背後所付出的努力與壓力。

我選擇了模擬舉重作為能量訓練，先與學生細分每個舉重動作，再分析每個動作的作用以及肌肉的運用。分析動作是邏輯思維訓練，完成一個動作才可以做下一個動作，不可以做漏或跳了一個步驟。演員去演繹角色的行動與行為，一樣要明白箇中原因，不能亂演一通，否則觀眾就不會相信。

最後就是能量的表現，肌肉的繃緊度代表力量多寡，釋出的能量代表所舉的重量，再配合沉而有力的咆哮，要破世界紀錄，就看我們的想像力及表達能力了。

東京奧運 肌肉 教育

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