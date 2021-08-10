那天離開弟弟家的時候，他說的最後一句話，像鬼魂般竄出來：「家姐，你認真咁想吓，自己係咪患咗斯德哥爾摩症候群。」

她當時只是一心趕著回家去，沒有認真的回嘴，但她清楚記得弟弟那刻說話的神情，是異常的認真肅穆，壓根兒不是鬧著玩的。

那天，她帶著兩個女兒到訪弟弟家，本來說好是來吃晚飯的，誰知丈夫突然來電，告訴她跟客戶的晚飯臨時取消了，他會回家吃晚飯，嚇得她急忙帶著女兒趕回家去。

「家姐，食埋飯至走啦，咪叫姐夫自己煮個麵囉！」這個弟弟從小都疼她，就是跟她的丈夫老是什麼都談不攏，回家還要叮囑女兒不要給爸爸提及曾到舅父家，免得惹他呢。

「你唔知㗎啦，佢連包麵放喺邊都唔知㗎！」這的確是事實，結婚15年來，丈夫起居飲食的每個生活細節，都是由她全盤打點，她的丈夫就連一張表格都從未填過，他從來只需在填妥的表格上簽個大名而已。

有時，她都會覺得丈夫是大爺，自己是侍婢。不過，其他的夫婦關係不也是一樣的嗎？

「我從來都無打過你，你笨手笨腳我都容忍你，已經證明我好愛你㗎啦！睇吓我兩個阿哥，成日打到兩個阿嫂口腫面腫呀，你話你係咪好運呀！」丈夫的歪理時常掛嘴邊，成功產生了催眠作用。

「被害者認同加害者的某些觀點和想法，甚至反過來幫助加害者的一種情意結……。」這晚，她偷偷地在網上搜尋「斯德哥爾摩症候群」。