一大早，就聽見隔壁房的室友在浴室和房間來回走動的聲音。我不知道那是幾點。世界的資訊正爆炸，但我沒有任何東西可以滑，也不知道哪個編輯回信了沒。沒有手機 的第一天。

前一晚，手機摔了一跤，充電線斷了頭，緊緊地卡在充電孔裡，就露出1mm的屁股在手機緣，怎樣都夾不出來。

事態嚴重地傳訊息給幾個最重要的親友，「我要失聯了！」剩下34%的電，我睿智地關機。

要是手機再也不能修好，我至少需要它撐到兩個多月後飛機落地那一刻，報平安。我腦中閃過修理檢查費，預估是50美金起跳，還有萬一修不好，重買一支的費用。我的帳戶裡沒有這種緊急事件的預備金。

室友的妝化得很漂亮。做房屋仲介的朋友邀請她和男朋友去當廣告影片的愛侶。我聽見門鈴，而後是她離開的聲音。我走進廚房，見水槽裡擺了一束花。一個交往一周、兩周紀念日都寫卡片的男人。「妳就像我的血清素。」我拿了杯子，為那束花盛了一點水，也給了自己一杯咖啡 。

前一晚我躺在床上，難以成眠。腦袋無法控制地想起很多事。從人生中最捨不得的幾年，到這輩子收過最美的卡片，還有他們是怎樣弄丟的。「如果這一刻我可以捨了他，往後這世界上，就再也沒有我不能捨的了。」我跟你講，我想得都掉眼淚了。

我回想這支手機裡面所有的簡訊、照片。那些我明明不會回去滑的對話，和拍得乏善可陳的花草樹木。我在腦中拒絕這種煽情的念頭：那些就是我在洛杉磯 的全部。

端著咖啡回到房裡，我打開聖經。連今天的閱讀進度都得看手機裡的照片，才知道是列王記下第12到14還是15章。還好昨天我有留意到今天是傳道書第一章，在那些虛空之間我流連忘返，覺得自己被深深安慰了。

打開電腦，家庭群組十幾張小小姪兒的照片。郵件箱裡只有三封廣告信件。沒有人找我。不知該慶幸還是難過。室友傳臉書訊息來，下午3點接我去修手機。感激。我說得真心。甜蜜當頭陪我去做這種爛事。

下一刻，不知哪來的靈感，我在谷歌打下「充電器的頭斷在手機裡」，網頁跳出一段影片：輕鬆拔除斷頭的四種方法。方法一，熱熔膠。我沒有，絕望再起。方法二，指甲刀。我半信半疑。然後，這一刻的我，又一次站在世界的高峰。號稱能拔細如一根毛的眉毛夾不管用，你需要的，是指甲刀。

這樣救命的小常識，在這裡，無私跟各位分享了。