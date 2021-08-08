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由「執」到「悟」

〈六合飛翔〉岑逸飛

有關「苦難」課題的探索，可參考2011年美國導演Terrence F. Malick拍攝的電影《生命樹》(The Tree of Life)。此片講述積克自出生後的成長過程（步入中年後的積克由西恩潘飾演），在塵世間迷失，不斷見到積克向上帝（即出世間）提問。

積克猶如《聖經・約伯記》的約伯化身，表面上，此片似是為宣揚基督教義而拍，卻又不然，片中一大段的宇宙大爆炸、星體相撞、細胞分裂繁衍、海葵和鰻魚游越大海、鯊魚閃現以至人類的誕生，一如達爾文進化論的詮釋。

如果導演要講神學，他的神學也是後現代主義的神學，一反傳統神學追問第一因去論證神的一堆空洞概念。而約伯式的提問，是以人為主體，從人的內心去探索苦難和神的存在。

探討《約伯記》，寫《我與汝》一書的猶太學者馬丁•布伯（Martin Bube），不僅是神學家，也是存在主義哲學家，而《約伯記》一向被視為第一部存在主義小說。

若大家知道此片導演是讀哲學出身，專研存在主義大師海德格哲學，就會感到全片隱然似有海德格色彩，從存在者的存有場追尋人生的終極意義。東西方思想的融合，康德哲學可與儒家接軌，海德格哲學則可與道、佛兩家接軌。

所以此片展現由「執」到「悟」的「苦集滅道」歷程，若抛開神學包裝，西恩潘飾演的積克，坐在辦公大樓裡，滿腔煩惱尋求解脫，神的啟示恰似佛學所說的「轉識成智」。

片中以種種回憶表述轉前五識為「成所作智」﹔以荒漠和峭壁的畫面，體現圓融次第的「妙觀察智」：繼而在無垠的雪地表述清淨而眾生平等的「平等性智」﹔最後一個是歡笑的向日葵畫面，無疑是洞照萬物的大圓鏡智了。

導演 美國 電影

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