她數落同事們的惡行時，臉孔扭曲，有點兒嚇人。過去五年，她轉過三份工，看來目前這份都該做不長。也許是正如她說，她老是霉運碰上極品衰同事，但靜下來的時候，是否也該客觀檢討，自己可有犯錯？

我問她當情緒低落時，可會有談得來的好友聽她傾訴心事，料不到她會突然閉嘴，黯然垂眼，似是陷入沉思之中。不一會，她一臉不屑的回答：「無！」她沒有朋友，人緣極差。

她的唯一朋友，該是跟她同居超過一年的男友。談起他，她迅速回復激動的情緒，比剛才罵同事時，有過之而無不及。總括來說，她的男友是缺點的混合體──懶惰、缺上進心、為人莽撞、粗心大意、終日愛打機多過愛她。真懷疑最初他是憑什麼吸引她的呢？

提及她的家人時，明顯看見她的臉頰一陣緊繃，然後決絕地回答：「我唔想提佢哋！」鐵板一塊，已可略猜到端倪。

我很想告訴她，她的人生事事不如意，全皆因她的人緣差。她的性格不可愛、為人不可親，有可能是源自那不太快樂的成長經驗。若要扭轉命運，就先要努力踢走身上的負面能量。

首先，切勿習慣什麼都說不，拒人於千里之外。即使不是自己最喜愛吃的，若朋友提議，一試也無妨。當別人說任何話題時，請不要立即看成是挑戰，嘴邊常掛：「我識呀！」「我去過啦！」其實是嚴重缺自信的投射反應。

更重要的，是要培養幽默感。不懂笑的人，人緣必定差。