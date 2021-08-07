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限量一萬件拍賣品

〈每日驚艷〉張宏

上回講到「網上藝術品」以天價拍賣成交，最近另一套作品《CryptoPunks》的拍賣價又屢創高峰，再次震動藝術界。

「CryptoPunks」是網上限量創造的數碼頭像，全球只有一萬個。其創作者幾年前以電腦技術自動生成一萬個頭像，設計各異，其後不再生產，讓它們在市場自由交投。

經過幾年交易，每一個頭像價錢都水漲船高，百萬富翁爭相購買。最近一幅這個系列的頭像「Covid Alien」，以逾1170萬美元成交。估計全部一萬個頭像，合共價值近4億美元！

「這一萬個頭像，最初是電腦合成，免費送給人使用，在網上自由交換，為何現在竟炒到每個逾千萬美元？」我十分不明白，請教科技專家A君。

「這等於『自製』一套網上限量產品，又有NFT紀錄，不能複製，於是就有人炒賣。至於有沒有內在價值，信則有不信則無呀。」他玄妙地說。

網上藝術品價錢急升，連傳統拍賣大行都加入戰團，容許以加密貨幣競投網上藝術品。Ａ君再次忠告有意投資的人士︰「用數量有限的加密貨幣，投資限量生產的藝術品，價錢自然水漲船高。如果你並非欣賞其『藝術價值』，只是用以投機，就有如接火棒，風險比投資加密貨幣更高。」

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