「苦難」是哲學上永恒探討的課題。想起2011年美國導演 Terrence F. Malick拍攝的電影「生命樹」(The Tree of Life，大陸譯「生命之樹」，台灣 譯「永生樹」)，有兩位好萊塢巨星：布萊德彼特和西恩潘擔綱演出。全片其實無甚劇情，涵義隱晦，導演顯然不顧市場的需求。

但此片卻在坎城影展 拿下了金棕櫚大獎，殊不簡單。曾觀看此片的，評價相信頗兩極化，一極是覺得沉悶乏味﹔另一極是讚嘆全片充滿了豐盛意象，對人性能觀察入微，引發層次深遠的哲思。

觀賞此片的線索，是片頭引述「聖經．約伯記」所說：「我立大地根基的時候，你在哪裏？」這是「約伯記」裡上帝在旋風中對人的詰問，也可說是全片楔子。中段是牧師講述「約伯記」的苦難意義，則是全片的畫龍點睛。

事實上，「生命樹」本來是「聖經」中記載的一棵樹，在「希伯來聖經」的第一部書「創世記」的記載中出現在伊甸園，其果實能使人得到永不朽壞的生命。「創世紀」記載狡猾的古蛇，誘騙夏娃吃分辨善惡樹(不是生命樹)的果子，說她將會變得像神一樣，能知道善惡。在吃了分辨善惡樹的果子以後，亞當和夏娃便被上帝逐出伊甸園。

「聖經．約伯記」有異於「聖經」其他篇章多講述歷史，而是哲思味甚濃，傳達人的心靈啟示，受盡苦難的約伯與上帝對話，是猶太神學家馬丁布伯(Martin Buber)在「我與汝」一書所探究的內容。

「我與汝」第一卷開頭寫道：「人啊，佇立在真理之一切莊嚴中且聆聽這樣的昭示：人無它不可生存，但僅靠著它則生存者不復為人。」用佛學語彙，「我－它」世界是有分別相的世間，「我－汝」世界是無分別相的出世間。