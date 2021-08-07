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嘴巴說不停的女人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

跟她茶敘期間，我只是有機會說了三句話：「熱奶茶，唔該！」「你夠鐘要返去啦喎！」「下次再傾，你保重呀！」

她嘴巴不停地說了近兩小時，若不是提點她時間已不早，她可以繼續喋喋不休。不曉得是否經常說話太多，聲帶長時間過度勞損，她的聲音有點沙啞，聽得人不太舒服。

回到家，我的耳朵仍嗡嗡作響，身體累得要整個人躺下來休息。我不禁忖量，她的家人跟她的關係是怎樣的呢？

其實，她的說話內容都是圍繞着家人轉呀轉的，她對世事沒興趣，對我的事就更是絲毫沒有興趣了。她只想找個對象，讓她盡情發洩憋在心底的鬱悶而已。作為她的朋友，我很樂意乖乖當她的聽眾，靜心聆聽她的煩惱。然而，這種單向的溝通方式，委實令人吃不消。

「做人真係好心唔得好報！」這句話正好總結了她和家人惡劣關係的因由。她認為自己為他們鞠躬盡瘁，卻換來了兒子罵她煩、女兒跟她火併、丈夫當她透明……

她卻不明白，是因為自己說話太多而惹家人討厭。她的家人同樣也不明白，她嘴巴說個不休，是因為她渴求家人的體諒和關懷，愈是求不到，嘴巴就更失控。

有三點我會提醒她：一、每想說一句話時，先吞回肚裏，再想想是否需要說；二、跟任何人溝通，都應該是雙向的有聽有講；三、無時無刻該自我提點，優雅的女人都不會是長舌多言的呀！

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