「大叔的愛」暫時是本年度最多人談論的電視劇，這是不爭的事實。

正值無止境的抗疫疲勞中，能夠有能量將皺眉驟變笑臉的，該劇已夠功德無量了。其實，觀眾要求很簡單，毋須用腦、只想開心笑個飽，暫且忘卻煩憂，絕對不會想得太複雜。

原裝正版的日劇 「Ossan's Love」，兩季我都看過，料不到ViuTV的幕後團隊，會剪裁出港人更稱心的版本來，論人物選角，更是猶勝日劇。

先來談兩位Mirror偶像呂爵安和盧瀚霆。前者不僅懂得唱歌，更會彈鋼琴及拉小提琴，演喜劇也相當具天份，首次挑大梁卻揮灑自如，令「田田」一角，成為周身缺點卻又非常可愛的人物。

反觀日劇主角「田中圭」，則略嫌老成持重，卻又要強扮老天真呢！

跳舞時凸顯魅力非凡的盧瀚霆更是不得了，他演繹的「阿牧」內斂含蓄，楚楚眼神交代內心感情，屢見深度，較稚嫩的日星林遣都也給比下來了。

談「大叔的愛」又怎能不談大叔？黑澤武藏雖然是老戲骨，但略嫌過老了，黃德斌則公認為驚喜演出，演技大突破，可喜可賀。飾演他太太的簡慕華向來都是超強綠葉，今趟也沒讓觀眾失望，尤其是丈夫出櫃的一幕，她的反應是妙絕了。

其他演員如發揮Comic Relief的「Carmen姐」練美娟和「平哥」楊偉倫、鬼妹仔Asha、飾演「Louis」的另一位Mirror成員邱士縉、還有「Darren」陳子豐，都令觀眾留下深刻印象。