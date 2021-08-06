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三教合一

〈六合飛翔〉岑逸飛

清代蒙書《格言聯璧》，既有儒家智慧，有很多與《大學》、《中庸》有關的道理，以「誠意」、「正心」、「格物」、「致知」、「修身」、「齊家」、「治國」、「平天下」等爲框架，更有道家哲學和佛學，可說是三教合一，是中國知識分子的處世哲學。

書中有關道家哲學指引，如「福生於清儉，德生於卑退」一語，見於道家經典《呂祖修養經》。所謂「卑」，就是謙虛退讓，忍辱精進，是典型道家精神。做人只要明白謙虛忍讓道理，就能積德；修者在修行中信守謙虛忍讓，就不會失德；忍辱精進，就能修成大德之士。人世間有德的人必定有福。德少的人不管怎樣辛苦勞作，卻經常有溫飽之憂。

《格言聯璧》復有佛家思想，如「濃於聲色，生虛怯病；濃於貨利，生貪饕病；濃於功業，生造作病；濃於名譽，生矯激病。」也是佛家「貪瞋癡」三毒的另類表述。

儘管星移斗轉，時空變遷，但由於人性弱點的頑固和執著，少有改變而傳承延續，故前人很多格言，當今仍然適用。此書所輯，可說是儒釋道三家冶於一爐，甚至包括《易經》智慧，如「懲忿窒欲，其象為損，得力在一忍字﹔遷善改過，其象為益，得力在一悔字。」分別見於損卦和益卦的象辭。總之，一冊在手，揣摩研讀，其說理之切，舉事之賅，擇詞之精，若能細心體會，自能駕馭人生真諦，游刃於生活空間，得益匪淺。

如今年紀日長，人已趨老，看《格言聯璧》，有幾句話甚得我心：「過去事丟得一節是一節，現在事了得一節是一節，未來事省得一節是一節。」這丟得、了得、省得的「三得」，真如醍醐灌頂，令人清涼無比。

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