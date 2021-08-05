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鱷魚變樂意

〈港人憶港〉鄭子

香港東九龍有座橫跨觀塘和牛頭角山頭原名叫鱷魚山，據説山上有個水塘，形狀像條鱷魚，長長身體，尖頭尖尾且有魚鰭，故此得名。

六○年代港府開發此山頭，小湖早已乾涸，將鱷魚山易名為樂意山，取祥和吉慶之意。由觀塘康寧道接連一條功樂道穿上樂意山，短短一哩的路政府安置了四所中學，計有觀塘官立中學、慕光英文書院、聖傑靈女子中學和寧波公學。

四所中學中有兩位赫赫有名英籍女士，慕光的校監葉錫恩時為市政局議員，有香港良心之稱，長期為香港低下階層發聲，支持弱勢社群，攞出與港英政府對着幹姿態。與葉相反的是聖傑靈中學校長班佐時則為政府行政㑹議議員，是政府重要幕僚，原任拔萃女校校長，為教育事業願到觀塘新發展區做開荒牛。

九龍巴士公司設了條19A巴士線由官塘碼頭經觀塘市中心再上功樂道，方便學生上學、市民出入。地產公司紛紛在功樂道蓋成多座附設多層停車場高樓大廈，在一片都是政府公屋及普通唐樓的觀塘區中，這些都是吸引新興中產人士入住新元素。1967年左派發動抗英暴動，地産物業交投轉冷，市道不好，一個七、八百呎住宅單位只售10萬港元，且可分期十年付款。我們家也搬到由華懋地產公司興建的大廈，因此知道王德輝和小甜甜龔如心傳奇人士的發跡史。在這座大廈一住20年，直到兩兒女大學畢業，1997年移民美國才告別香江。每次由美返港，航機降落都會不自然將目光移向觀塘樂意山，尋找舊日居所。

樂意山另一邊通往牛頭角，原本只有一條狹窄小路，僅僅夠雙向車輛通行，山路末端有一間小士多出售香菸汽水服務附近木屋區人士。八○年代政府決定在此地段興建政府屋邨「樂華邨」，工程浩大，很長一段時間，每到午間12時，定時用炸藥爆破，將山頭削平。接下來建道路、下水道和鋪置電纜，這都是港英政府發展工地先行的模式，再依山而上建成幾十座高層大廈，供幾萬人居住。我們所住大廈前對九龍灣及啟德機場跑道，後面又有龎大公屋群，交通設施日漸完善，巴士直通旺角和尖沙咀，又有食肆超市等，享受到生活的便捷。

樂意山還保留一塊空地供市民戲嬉之用，闢有籃球場，位半山高位，可俯瞰九龍灣及九龍城一帶，視野甚佳。

港英政府有順應民間習俗趨吉避凶而更改地方名字的做法，如將「老虎岩」變成「樂富」、「吊頸嶺」改「調景嶺」。筆者長居東九龍只對觀塘局部地區稍有暸解，望老香港坊能在這方面也提供有關地名些有趣的故事。

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