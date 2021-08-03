「飲茶」文化揚威海外，外地有不少酒樓滿足香港 人思茶之情，也餵飽洋人的愛好點心之意。

說到點心，酒樓裡五顏六色的點心紙，那些圖片顏色引人入勝，剔一剔，換來跟茶樓不相伯仲的點心。但相比傳統茶樓，酒樓更貼近新一代的廣東人口味：服務，有姐姐為你捧上點心，有經理為你倒茶換水，客人不用爭先恐後，在點心車前上演龍爭虎鬥。客人只要坐在金碧輝煌的龍鳳像下，皇椅般舒服華麗的凳子，點心便會整齊地放在玻璃轉盤，任你挑選那款點心站在你面前。

穿山越嶺，飄洋過海，點心又變得更高級。吃點心，不單要配一口純樸熱茶，虛榮排場的背景，招呼周到的服務。年輕一代的廣東人對食，看來有更刁鑽的要求。

新型點心餐廳，大多坐落於商貿中心、旅遊區等。那些餐廳，未見其店，先聞其名，它們早就成為網上熱話，在網上大力宣傳，成為打卡熱點。不少人因為網上勾魂攝魄的照片，眉飛色舞的介紹，朋友繪型繪聲的推薦，上門湊湊熱鬧。餐廳外面看，嘗不到一點傳統點心的感覺，摩登得以為是吃西洋牛扒的餐廳。踏進門口，猶如身處歐陸風情的小島上，用色溫和優雅，時尚 入格，滲人心脾，讓人少女心大發。陽光透過落地玻璃，散落在每一個角落，玻璃外的風景沒有一大片海洋，但一大塊與外面交接的窗戶，足夠讓人安逸地坐下食飢息勞。

新式的點心餐廳都有個共通點：鋪張，餐牌是西式高尚風格，只有名字，沒有圖文並茂，但有中英對照。而那些名字如詩人的作品一樣，難以解讀，流奶、呑鳳梨、一籠八戒等等，吃點心前也要跟你猜猜謎語。經過一番掙扎，點心順利放上餐桌。餐巾、餐碟、餐具都是同一配色並且優雅別致。點心們好像坐著南瓜車飄來的姑娘，浮華洋溢的擺盤，珠光寶氣的髮型，綾羅綢緞的裙子，每個點心在摩登蒸籠上爭艷鬥麗。

視覺上已吃飽喝足，嘴巴也不捨得把它們碎屍萬段。華麗的造型，把點心包裹成另一種氣派的糕點，端上國際舞台定能揚威海外。可是，裙子裡的餡料到底是什麼，的確難以辨別。黃金畫在黑炭石上、小鳥坐鳥籠裡、天鵝浮游在樹葉上、小豬躺臥在竹籠裡……一片心蕩神搖的大自然美景。

新型點心果然不一樣，從視角到味蕾，都大飽口福。風情萬種的環境，華麗邂逅的表演，可愛點心的滋味，價值當然更高一層，真是奢華極欲的享受。

你會選擇傳統簡陋的茶樓，金如皇宮的酒樓，還是窮奢極侈的餐廳，來享受廣東點心？