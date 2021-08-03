孟子說「盡心知性」，用釋家的術語，便是「明心見性」，同是屬於對生命的探討，但研究的方向不同。「明心見性」的基本功夫在本心，佛性即存在於本心，離心覓性，終成迷途，必須透過親身的體驗，方能徹悟。

不過也有批評釋家修性不修命，只修性功，不修命功，視身體如臭皮囊。然而想深一層，如果能做到「平常心是道」，已經可以保健。君不見歷代一些帝王，有不少是學道家，目標無非是想長生不老，結果他們短命而死的比比皆是，反而長壽高僧，倒是屈指難計。

其實釋家講心、意、識，有如道家講精、氣、神，心就是神，意就是氣，識就是精。誠然，道家的性命之學，重視性命雙修，特別是講命功的文獻，遠超儒、釋。儒家和釋家，是修性為主，兼及修命，故孔子有「仁者壽」的說法。而道家則是以修命為起點，因修命而達到修性，重視養生。

道家養生，就是要摒絕一切外來的因素對生命活動的干擾，目標是求得解脫，而崇尚自然，成為道家養生的基本原則，認為以自然界的秩序變化為法，摒棄人的理性因素，在養生中採取順乎自然的行動，就能維護健康，延年益壽。

老子說 「人法地，地法天，天法道，道法自然」，人的一切都應該順應自然的規律，人若能與自然合一，是養生的最高境界。其實道家所標舉的「神仙」，常被人誤認為十分荒誕，但那不過是早期道家的所謂「真人」的變種，並加以誇大化，根本「真人」與儒家的「聖人」，及釋家的「佛陀」，同為人生修養的最高境界而已。