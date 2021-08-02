在公園，爸爸帶著一對子女在玩耍。兩個小孩的高度只有些微差別，估計哥哥與妹妹的年齡分別是五歲和四歲吧。

男童手上執著類似玩具長劍的東西，邊走邊不停揮舞，一張嘴沒有停止過發出像猛獸的吼叫聲。老實說，這個小帥哥有點像個小野人。他的妹妹卻是安靜得很，坐在鞦韆上輕輕地搖。她不時會整理頭髮，小小年紀已特別會留意經過的人，看人家有沒有向她投注視禮。她似乎對自己這天的一身裝扮極為滿意，雖然那襲粉紅色連身紗裙跟公園壓根是格格不入。

「小心呀！」爸爸突然呼叫。原來，兒子剛從爬架上跳下來，幸好沒有受傷，男童一個鯉魚翻身彈起來，又迅速跑開了，嘴巴仍不停發出沒有人明白的叫聲。

爸爸皺眉，眼睛盯著兒子的方向瞧，心裡一定在想：「仔呀，你停一停可以嗎，我累死啦！」我禁不住笑了，幾乎所有當爸爸的都渴望有個像自己的兒子，夢想成真了，卻又會嫌男生多動難湊，爸爸的心都被乖巧的女兒征服了。

「爸爸，我愛你！」果然，那個粉紅女童突然從後緊緊抱著爸爸的腰部，一張油嘴逗得爸爸笑逐顏開。

「我的兒子是不是不正常呀？我的女兒小他兩歲都比他聰明！」這是我聽得最多的對白，須知道兒子和女兒其實是兩種截然不同的生物呀！