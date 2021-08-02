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真「嘉美雞煲」

〈飲食香江〉林柏榮

近年香港人愛吃重慶雞煲，雞肉在四川花椒、八角、肉桂、當歸、醬油、蠔油等混合調料中醃製過夜，在鐵鑊裡猛火快炒後放入煲裡，再配上新鮮的香菜，單看文字也讓人垂涎三尺；若身處食店內，陣陣的香辣味刺激每個味蕾，每口熱呼呼的吃得過癮。雞煲店在香港無處不在，大家都各出奇謀，最簡單的就是提升原材料素質，以「嘉美雞」作賣點；這種香港品牌雞，由大學研究開發，脂肪少、肉質細滑、雞味濃郁，最適合做廣東人喜歡的「白切雞」，是多年來備受巿民追捧的美食

其實重慶沒有雞煲，這種濃烈的風味跟四川火鍋近似，不過，當地的食材以內臟為主，都是些下欄貨，用鹹鮮辣等調料去掩蓋腥臭味道。即使是肉類，只要運送或儲存失當，發臭是很平常的事，食店不會浪費材料，唯有用上花椒、八角等去腥香料，這種經營手法由深圳傳到香港。大部份雞煲店最大的賣點是廉價，用的是沒有味道的急凍雞，稍為好一點的會用冰鮮的三黃雞；事實上，斬件後再加上醃料味道，也不易分辨出是什麼雞。

一般人會以肉質作推斷，急凍雞肉較「榎歰歰」，而且沒有味道，原因是冷凍過程中冰粒會打破細胞，大部分的味道會隨著解凍時流走；三黃則脂肪十足，肉質較腍，沒有嚼勁。不過，滿口的醬油味足以彌補急凍雞的蒼白，麻辣的刺激使人忘記肉質的粗糙。但作為食客總得時刻警惕，才不致受騙。要是食店以嘉美雞作廣告，除了脂肪厚薄和味道外，還可以有科學點的方法找出答案。

那就是看看雞骨，鳥類為了飛行，連接翼的肱骨是中空的，一來讓飛行時的熱氣釋放到體外，二來可以省重量，即使被人工飼養的雞隻，仍保留這種特徵。重點是年幼的雀鳥不用飛行，骨頭仍沒有長成，所以骨頭裡會有骨髓。按照這原則，大部分急凍雞或三黃雞都在生長至50天左右出售，肱骨尚未變成中空；生長到90多天才出售的嘉美雞，肱骨會呈中空狀態。下次一班朋友圍爐暢飲，來個法醫式驗骨的科學探究，為平常的飲食增添趣味。

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