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自省

〈六合飛翔〉岑逸飛

什麼是自省？自省即自我反省、自我省察之謂。它要求人們經常反省自己的想法和行為，辨察、剖析其中善惡是非，開展自我批評，並進行自我修正。

自省作為儒家修身方式，由來已久。兩千多年前孔子已表述過「見賢思齊焉，見不賢而內自省」的思想；其弟子曾參則曰：「吾日三省吾身：為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？」被推為自省的經典。

到了孟子，自省之道是「反求諸己」。《易傳》釋震卦，則把修身和自省合稱「修省」，謂「洊雷震，君子以恐懼修省」，教人觀洊雷威震之象（洊雷指雷聲隆隆），當懷警懼憂患之心反省，以去惡從善、遠禍避害、趨吉致福。這種因恐懼而修身之道，大有居安思危、防微杜漸的意義。

因戒慎警懼而修省，以免言行招禍致患，其實並非膽小怕事的怯懦，也不是做縮頭烏龜，而是唯恐「一失足成千古恨」的警惕心態，一種「一念之非即遏之」、「一動之妄即改之」的嚴於律己精神。難怪古人說「成大事者，皆從戰戰兢兢之心來」。

至於修省的好處，令我想起北宋隱逸詩人林逋，他隱居西湖孤山，終生不仕不娶，惟喜植梅養鶴，自謂 「以梅為妻，以鶴為子」。他曾強調：「恐懼者修身之本，事前而恐懼則畏，畏可以免禍；事後而恐懼則悔，悔可以改過。」

宋、明的思想家則喜歡用「省察」一詞來表達自省的思想，而「省察」一詞早在屈原的《楚辭》已使用過，但宋明儒的「省察」是連著「存養」合用，「察」是察識，指明察識別。

朱子說：先涵養而後察識，那是察識出端倪，有著微妙乃至警覺的意味，似乎比「自省」的說法多了點延伸的意義。

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