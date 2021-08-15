去年暑假，新冠肺炎疫情如火如荼之際，我帶細女去美國 入讀大學。回港時，全機場 只有十餘人，是我前所未見的冷清。

落機後需手持入境三寶（上機前72小時內PCR新冠肺炎測試陰性的證明；監管機構核實化驗室牌照的證書；14天隔離酒店預訂的確認書），再在機場做一次深喉測試。

在場人員雖多，卻在關鍵項目，讓旅客在無人監管下自吐口水入小瓶內；在得知陰性結果後，再自行坐車去酒店隔離。大多數人排隊等的士，也有人由家人接載。聽聞不少人先回家放下行李，休息一會，取些用品食物，才去隔離酒店。整個安排漏洞百出，十分兒戲。

上述的入境三寶，第二項最為棘手，美國化驗室的員工都不知香港 所需的證書是什麼東西，去年我足足打了兩天電話，才找到一家化驗室肯出此證書。但由於我們須在首爾轉機，不是直航抵港，以上72小時限定要從首爾上機時開始計算，當時大多診所都無法在這麼短的時間內應付得來。

我兩女兒聖誕回港時，就因測驗報告上只有測驗日期，沒有註明取樣本時間，在首爾轉機時給攔截，差點被趕回美國，幸好最後在電郵的簡報中找到憑據，才准上機。

一年之後，疫情漸趨好轉，我們在港打了疫苗後，到美國探望女兒們。回港之前，再去辦理入境三寶。

這回診所清閒得多，48小時內取得報告應無問題。誰知診所換了化驗室，我又要花兩天時間，在最後關頭才取得香港所需的證明書，差點給嚇壞。

這次抵港的乘客比去年多得多，機場的工作也大為改進，關鍵的測試都由護士做妥。在機場等候報告時，也安排得較好，小食、食水甚至被單都有足夠供應 。難熬的是，我們是在晚上10點半下機，由機場安排的專巴載到隔離酒店時，已近凌晨5時，從美國出發至此刻，足足花了30多小時！而且隔離酒店除比去年貴了很多外，還不管你食用與否，均須付足包餐費，令人有趁火打劫的感覺。

可喜的是，現在從美回港，打了疫苗的，可從21天酒店隔離減至14天；而在回港前三個月內，曾在香港核准的診所得到陽性抗體測試證明的，更可由14天減到7天。我們離港時尚無此法案，所以仍須坐足14天隔離監。可惜的是，美國大學的學期都不只三個月，港府又沒有在機場安排抗體測試，恐怕大部分留學生也無福消受這7天的優惠。

香港政府非常謹慎，為市民的健康做出了傲人的成績，還望再接再厲，想方設法，讓打了疫苗的海外留學生們，無需再隔離14天，可在短短的、寶貴的假期中，安心回港與家人團聚。