6900萬美元的網上藝術品

最近藝術界風起雲湧，「數碼藝術品」不斷以天價成交，震驚全球。幾個月前，「數碼藝術家」Beeple（原名Mike Winkelmann）首先創造歷史，其網上作品《Everydays: the First 5000 Days》以NFT （non-fungible token）形式，在佳士得拍賣行以破紀錄的6900萬美元成交。

「這些作品左看右看都只是Jpeg檔案，為何有人花這麼多錢買一個電腦檔案？」我請教科技界專家朋友A君。

「當然是為了投資 。付出6900萬美元的買家，用加密貨幣 『以太幣』（Ether）交易呢。」他說。

這位只有32歲的買家，是印度裔新加坡人Vignesh Sundaresan。他可以付出天文數字的以太幣，卻沒有「真實世界」的資產，例如房屋、汽車等，聲稱自己的網上投資公司是全球最大NFT基金。

那麼，以「加密貨幣」投資「NFT藝術品」，沒有現金、沒有實體作品，看得到但摸不到，整件事只在網上世界發生，這些到底是否真實交易？

「當然真實！」A君大笑說︰「別以為加密貨幣是虛無縹緲的東西，它可以換成真正的美元，現時不斷升值，與炒樓沒有太大分別。」他又忠告投資者︰「當然，投資這些網上藝術品有些『偏門』，比買樓更複雜，如果不熟悉背後理論的人，千萬別瞓身投資，以免損手。」