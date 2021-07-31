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幸福老味道

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

男孩子不會那麼細心體貼，我的兒子不會經常送我禮物，但舉凡送過來的，媽媽都會珍而重之。

今年的母親節，兒子送我一份有趣的「玩具」，逗得我呵呵笑個不停，那是一套家庭迷你裝的雞蛋仔機發熱板。

香港，我跟他並肩而行時，經常會

捧著路過剛買到的雞蛋仔，邊吃邊說：「雞蛋仔是幸福的象徵。」原來他把媽媽的戲言銘記心中，適當時候給我送來製造幸福的玩具。

我們這輩人的童年，大多沒有甚麼好東西，白米也不夠錢買了，何來有多餘錢買零食？想也不用想。

但每次在街上碰到賣雞蛋仔叔叔時，媽媽都會願意主動停下來給我們買一份，我曾懷疑媽媽也喜歡吃雞蛋仔呢！

非常便宜的價錢，就可以給予我們小孩足夠的滿足感，柴娃娃的你吃我吃，那是一種幸福滿滿的感覺。

長大後，曾隻身跑到老遠的冰天雪地去尋找新天地，在那個亞洲商場裡，赫然發現了雞蛋仔。急不及待抓一把塞進嘴裡，依然是外脆內軟的老味道，太好了，那也是我最想念香港的一刻。

其後每次相約姊姊到溫哥華探望母親時，他們從西雅圖剛到埗，竟然是先拐路到中式商場去，因為姊夫要吃雞蛋仔。姊夫是白人，他極之喜愛吃雞蛋仔，或許也曾聽過姊姊講述不少有關的家族故事吧！

兒子送給我的雞蛋仔機，不難操作，第一次成功製成了幸福的味道。

雞蛋 香港 母親節

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