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思無思

〈六合飛翔〉岑逸飛

「思」字有心有田，望文生義，常會引起誤解，當然，以訛傳訛，也無妨另作新解。一些佛門中人，也喜歡強調「思」如心田，謂心藏善惡種子，隨緣滋長，如田地生長五穀。

南朝梁簡文帝有云：「澤雨無偏，心田受潤。」唐朝白居易也有句謂：「性海澄渟平少浪，心田灑掃凈無塵。」

既然是心田，便需要耕耘，而在耕耘之前，要先拔除雜草，放下煩惱，將心地清理得乾淨，就能「從心出發」去了解人生的價值觀。

星雲大師在《迷悟之間》一書也教人「耕耘心田」，謂在佛教有一句話叫「發心」；也就是要開發心地，種植心田。

佛門三法印，開宗明義說「諸行無常」，但諸行無常有二種。一是有情世間的諸行無常；二者是器世間的諸行無常，而佛陀是依有情世間而說諸行無常。

因此這個「行」字不是一般人理解的「行為」，法相唯識宗以「思」說「行」，「行」是「思」的別名。

這裡的「行」不只是五蘊中「色、受、想、行、識」的行蘊，更是「五遍行」的「觸、作意、受、想、思」這五個心所的思心所，以造作為義，「造」是發起，「作」是作用。

禪宗臨濟禪講頓悟是棒喝、逼拶(「拶」是夾手指的刑具)，而曹洞禪的頓悟卻是回互、尋思，要尋思甚麼？

那是思上加思，是「思思」，第一個思是動詞，第二個思是無思，故溈山禪師教仰山：「以思無思之妙，反思靈焰之無窮」，這種無思境界，儒釋道都講，都能上溯到易學的《易繫辭》提到的：「易無思也，無為也，寂然不動，感而遂通天下之故」，真可謂殊途同歸了。

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