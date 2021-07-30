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飛翼船和梁昌

〈太平山下〉鄭子

香港澳門之間海上航運現在由水翼船擔任，除澳門娛樂公司屬下遠東航運公司外，還有威尼斯賭埸的金光航缐。

六十年代，港澳富商梁昌成立港澳第一間飛翼船公司，採用的船隻以不到一個小時的航速來往港澳，較原來大船所需三小時快得多，雖然票價較貴，但賭仔只求快速，故樂於乘坐，生意非常好。

我曾在珠海山頭遙望燈火輝煌的澳門，突然一條光束在黑暗中畫出水面高速而過，畫面令我們在山頭準備投海尋找光明的人帶來莫大的震撼。原來所見的就是行走港澳飛翼船，船隻由義大利製造，航行時船身靠兩個側翼升起離開水面，沒有了水面阻力，船速倍增。

後來澳門娛樂博彩公司向美國波音公司訂購噴射水翼船，由遠東水翼船公司經營。兩間航運公司高速船隻，取代原來來往港澳的大船，一個小時內來往了港澳。採用的船隻也愈來愈大，最初船隻只載近百人，現在的載二、三百人。

梁昌在澳門也是個非常成功的商人，是恒生銀行創辦人之一。他與澳門葡籍經濟局長羅保和澳門名人何賢合作，擁有入口黃金專利權，黃金到澳門後，再走私到香港賺取暴利。梁昌名下英昌行，專營糧油火水民生必需品，二次大戰利用澳門中立地位，大發戰爭財。抗日戰爭時期，梁昌參加過英軍戰地服務團，協助英國情報單位在中國組織抗日活動。戰後又應英方要求，在香港協助被俘港英官員重組政府，有功於英國，曾獲得英女皇勲章。梁昌因事前獲悉光復後原發行之港幣可以繼續使用，先行以低價收購被日軍癈掉之港鈔，因而又大賺一筆。

早期梁昌曾涉足賭業，随後專注金融貿易和民生用品營銷。又開發澳門西灣及西望洋山腰地產物業，締造地產業澳門黃金地段。他在香港積極收購地產物業，是港澳隱形富豪。

今天談澳門歷史，「地下澳督」何賢和賭王何鴻燊是焦點，其實對澳門發展和港澳間協調，梁昌應是個不應被忽略的人物。只可惜梁昌後期精神出現點問題，曾在街上大派金錢，61歲時登上淺水灣高樓跳下身亡。據說是因受到第二任妻子病故刺激，但我相信更多是他實地參加過抗日戰爭，受戰爭創傷症候群所致，戰爭殘酷對人的刺激，若不是身在其中，是無法想像得到的。

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