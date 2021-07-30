英俊小生欠奉卻令我仍會繼續追看的韓劇 ，非「不瘋不狂不愛你」莫屬。

男主角鄭宇是徹頭徹尾的一名平凡大叔，跟英俊難以沾上邊，但也許這期間正流行大叔熱潮吧，鄭宇愈看愈可愛，感情自然流露，演患有躁狂症的探員，演技絕對到家。

女主角吳漣序的演出同樣出色，跟鄭宇產生絕妙的化學作用，令觀眾難以分辨誰較瘋癲，誰更瘋狂。

女主角是患了創傷後遺症而引發的強迫症和妄想症等症候群，她頭上常戴著的小白花，奇奇怪怪的，卻是有根有據。有人是因為想嚇怕別人，防止人家接近，而特意令自己外形怪異的，那是一種自我保護法。

關於都市人精神病的題材，本來是嚴肅苦澀的，「不瘋不狂不愛你」卻創作了不少爆笑場面，這是導演 、編劇和演員的高超伎倆。本人習慣午夜後靜靜地煲劇的，看此劇，尤其是首數集時，曾失控爆笑不停，若把鄰居弄醒的話，那就認真抱歉了。

患精神病這回事當然絕對不好笑，但環觀周圍，又總會容易碰上，比如是有個鄰居經常會於午夜後狂叫；有個阿姨長期失眠 ，甚麼小事情都會過分憂慮；有個朋友的朋友終日懷疑被人跟蹤、家裡遭人裝竊聽器，即使是自己，有時也未能證實是百分百正常吧。

韓劇大多正面樂觀，這劇也不例外，愛和信任，是治癒心理障礙的最佳良藥呢！