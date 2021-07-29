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富婆派錢

〈會笑媽媽〉：鄧藹霖

雖然已過盛年，身體也發胖，但從臉上深刻的輪廓看來，不難猜想她年輕時該也曾有美麗的歲月。

她這天的打扮有點古怪。粉紅色的套裝一看便知道是名牌貨，但左邊衫袖有明顯的污漬，是不小心碰到甚麼東西嗎？這麼名貴的服裝，該配一對相稱的鞋吧，但她卻穿著一雙類似家裡穿的布拖鞋，顯得格格不入，路人都對她投以注目禮。

她的笑容有點僵硬，很難分辨她心裡是否跟這張臉同樣的快樂。她先是走去街市賣生果的攤檔，羞羞怯怯地把一個藍色小盒子塞進老闆娘的口袋裡。「吓？又送嘢俾我？咁多謝呀！」老闆娘靦覥地道謝，卻完全沒有意圖打開看看小盒子裡是戒指抑或耳環。

那女人全程沒有吭聲，她隨即轉過去菜檔，施施然從手袋拿出一疊鈔票，遞給賣菜店員，卻遭拒絕：「我唔要呀！走！走！走！咪阻住我做生意！」那個送錢的女人苦著臉走開了。

這個世界當真光怪陸離，有人當街送首飾派錢，竟然亦有人給你派錢都拒絕。

這個時候，突然竄出一個穿著深色西裝的中年男人，他的臉繃得很緊，眼神閃出陣陣殺氣，一個戰步跑過去生果檔，老闆娘隨即熟練地把剛才女人餽贈的藍色小盒遞給他，雙方很有默契。

這位保鑣是奉老闆之命，舉凡太太精神病復發，通街派首飾派錢的話，他負責撿回，曾經就有人不服從而被他教訓。

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