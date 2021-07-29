近日鋪天蓋地都是本地人氣男團的消息，他們不但掀起娛樂圈一股新熱潮，同時為疫情 下的低氣壓注入一股正能量。

我喜歡唱歌，亦有留意樂壇消息，被一群年輕人追夢的決心及奮鬥經歷打動。當下令我想到中電控股主席米高嘉道理爵士曾說過，社會的未來掌握在年輕人的手中，我們有責任為他們創造希望。

公司連續兩年在就業 市場低迷情況下，推出畢業生實習計畫 ，每年聘請60名應屆大學畢業生，在公司不同部門進行為期一年的實習，讓他們汲取工作經驗，同時為電力行業培育新血。

據人事部同事所講，去年招聘的實習生中，不乏有抱負、好學、勤奮的年輕人。其中一位在業務策略及創新部實習的男生，本身並非主修數學或統計學，入職前並沒有打算從事數據分析的工作，後來他在上司指導下，積極不斷學習，結果邁開了事業的第一步，讓他的眼光變得更遠大。

另一位主修電機工程的女實習生表示，畢業前原已獲一間公司聘用，不幸遇上疫情，工作機會突然告吹。她後來在一間小型工程公司任職，但感到未能學以致用，因此放棄長工來當一年實習生，最近更成功成為公司的見習工程師，向夢想出發。

我期望更多香港企業能為年輕人提供機會，我深信憑著他們的熱誠及幹勁，將可為企業帶來創新及多元的思維。