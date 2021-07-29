我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

為年輕人創造機會

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

近日鋪天蓋地都是本地人氣男團的消息，他們不但掀起娛樂圈一股新熱潮，同時為疫情下的低氣壓注入一股正能量。

我喜歡唱歌，亦有留意樂壇消息，被一群年輕人追夢的決心及奮鬥經歷打動。當下令我想到中電控股主席米高嘉道理爵士曾說過，社會的未來掌握在年輕人的手中，我們有責任為他們創造希望。

公司連續兩年在就業市場低迷情況下，推出畢業生實習計畫，每年聘請60名應屆大學畢業生，在公司不同部門進行為期一年的實習，讓他們汲取工作經驗，同時為電力行業培育新血。

據人事部同事所講，去年招聘的實習生中，不乏有抱負、好學、勤奮的年輕人。其中一位在業務策略及創新部實習的男生，本身並非主修數學或統計學，入職前並沒有打算從事數據分析的工作，後來他在上司指導下，積極不斷學習，結果邁開了事業的第一步，讓他的眼光變得更遠大。

另一位主修電機工程的女實習生表示，畢業前原已獲一間公司聘用，不幸遇上疫情，工作機會突然告吹。她後來在一間小型工程公司任職，但感到未能學以致用，因此放棄長工來當一年實習生，最近更成功成為公司的見習工程師，向夢想出發。

我期望更多香港企業能為年輕人提供機會，我深信憑著他們的熱誠及幹勁，將可為企業帶來創新及多元的思維。

疫情 實習計畫 就業

上一則

也談捉蟬

下一則

女也（上）

延伸閱讀

催生海外青少年文化大使協會 賴麗瑩為僑社注新血

催生海外青少年文化大使協會 賴麗瑩為僑社注新血
金山人語／拒簽中國留學生 實屬短視

金山人語／拒簽中國留學生 實屬短視
台年輕人無疫苗「有剝奪感」陳時中：確診年齡降是防疫重點

台年輕人無疫苗「有剝奪感」陳時中：確診年齡降是防疫重點
不只對韓劇開鍘 金正恩力擋韓流 講「歐巴」最高處死

不只對韓劇開鍘 金正恩力擋韓流 講「歐巴」最高處死

熱門新聞

范鴻軒至今單身，他說自己很享受一個人的生活。圖／民視提供

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

2021-07-22 12:34
達姆／圖

碰瓷案外案（上）

2021-07-23 03:02
阿尼默／圖

碰瓷案外案（下）

2021-07-24 03:02
莫德納疫苗公司共同創辦人蘭格。（取材自維基百科）

莫德納創辦人 自曝研發mRNA曾被羞辱

2021-07-21 03:48

淚灑西雅圖

2021-07-21 03:02

今天湊合過，事情明天做

2021-07-25 03:02

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任