中國 傳統講性命之學。然而何謂「性命」，儒釋道三家的見地各有不同。儒家主盡性立命，釋家是養性聽命，而道家則重性命雙修。

儒家的盡性立命，「盡性」之說，見於「中庸」：「唯天下之至誠，為能盡其性。」不過孟子不說「盡性」，卻說「盡心知性」，用字更為準確。「心」與「性」，是二而一的東西，「心」是主觀地說，「性」是客觀地說。

主觀地說，在「心」的層面，涉及情意，化知為行，用一個「盡」字，代表了功夫修煉，說「盡心」勝於「盡性」。儒家講人性本善，只是客觀地看，在現實人生，沒有發揮性善本質的不可勝計，多是止於「知」的地步。

也有主張「盡心」即「盡性」，例如徐復觀先生。徐氏在「中國人性論史·先秦篇」中寫道：「擴充，不僅是精神的境界，而且是要見之於生活上的實踐…」而生活上的實踐便是盡性。換言之，以盡心為始，以盡性為終。

更有認為「盡性」與「知性」等同，清末民初的學者辜鴻銘，他是第一位用英語翻譯「中庸」，而在翻譯「盡其性」時，主張「盡性」的「盡」就只能作「完全知道」（get to the bottom of）來解釋。

至於「立命」之說，儒家言「命」有兩種，一是壽命，一是天命。孟子說「夭壽不貳，修身以俟之，所以立命也」，夭是短命，壽是長命。孟子教人，不論壽命長短都不應改變做人原則，而確立「命」的方法就是修身養性去等待天命。

但甚麼是「天命」？「中庸」說「天命之謂性」，性跟命在本質上一體，「性」在用的一面體現，就是「命」。