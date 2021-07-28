我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

家常植物 竟對貓咪有毒

〈每日驚艷〉張宏

周末早上逛花墟，見到清雅秀麗的百合花，清香撲鼻，快樂地買了一大束，回家插進花瓶。女兒大驚失色說︰「百合花有毒，小貓吃了會中毒。」

我聽了同樣大驚失色，家裡最近養了一隻小黃貓，現在已4個月大，非常活潑好奇，常常咬家中的盆栽植物，大家也不以為意。原來很多家常植物，竟然是小貓的「毒品」。又香、又漂亮的百合花是一大毒害，花瓣、葉子和花粉都有毒，如果小貓吃了，會導致腎衰竭。

仔細檢查種遍家中的植物，原來有很多「毒品」遍布四周。一、蘆薈︰小貓如果誤食蘆薈，會肚屙，損害腎臟和肝臟，甚至出現憂鬱、顫抖症狀；二、長春藤︰家中的長春藤非常粗生，攀爬在窗台、欄杆等地，其葉子毒性最大，會刺激小貓的腸胃，令牠腹痛、嘔吐、腹瀉；三、杜鵑花︰在中大校園山坡上隨處可見，一到春天就滿山花開非常漂亮。但杜鵑花會傷害小貓的呼吸和中樞神經系統，令牠呼吸紊亂、嘔吐等等。

還有很多不同植物不能盡錄，人類不會無緣無故把百合花吃掉，卻不能保證小貓會否誤食香花。

全家嚇了一大跳之後，合力把有毒植物搬到我的辦公室，把辦公室變成一個植物公園。

毒品

上一則

紐約中央公園音樂會8.21演出名單出爐 入場須接種證明

下一則

小黑想回家

延伸閱讀

攜大額現金出行被沒收？朱&施律師助您追回

攜大額現金出行被沒收？朱&施律師助您追回
養貓可幫長者「回春」

養貓可幫長者「回春」
新州破獲最大麻醉毒品案 2嫌落網

新州破獲最大麻醉毒品案 2嫌落網
未養貓，先學會負責

未養貓，先學會負責

熱門新聞

范鴻軒至今單身，他說自己很享受一個人的生活。圖／民視提供

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

2021-07-22 12:34
陳美鳳（右）在人生碰到難關時，都有藍心湄的相伴。(取材自臉書)

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

2021-07-20 07:00
達姆／圖

碰瓷案外案（上）

2021-07-23 03:02
阿尼默／圖

碰瓷案外案（下）

2021-07-24 03:02
莫德納疫苗公司共同創辦人蘭格。（取材自維基百科）

莫德納創辦人 自曝研發mRNA曾被羞辱

2021-07-21 03:48

淚灑西雅圖

2021-07-21 03:02

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國