家常植物 竟對貓咪有毒

周末早上逛花墟，見到清雅秀麗的百合花，清香撲鼻，快樂地買了一大束，回家插進花瓶。女兒大驚失色說︰「百合花有毒，小貓吃了會中毒。」

我聽了同樣大驚失色，家裡最近養了一隻小黃貓，現在已4個月大，非常活潑好奇，常常咬家中的盆栽植物，大家也不以為意。原來很多家常植物，竟然是小貓的「毒品 」。又香、又漂亮的百合花是一大毒害，花瓣、葉子和花粉都有毒，如果小貓吃了，會導致腎衰竭。

仔細檢查種遍家中的植物，原來有很多「毒品」遍布四周。一、蘆薈︰小貓如果誤食蘆薈，會肚屙，損害腎臟和肝臟，甚至出現憂鬱、顫抖症狀；二、長春藤︰家中的長春藤非常粗生，攀爬在窗台、欄杆等地，其葉子毒性最大，會刺激小貓的腸胃，令牠腹痛、嘔吐、腹瀉；三、杜鵑花︰在中大校園山坡上隨處可見，一到春天就滿山花開非常漂亮。但杜鵑花會傷害小貓的呼吸和中樞神經系統，令牠呼吸紊亂、嘔吐等等。

還有很多不同植物不能盡錄，人類不會無緣無故把百合花吃掉，卻不能保證小貓會否誤食香花。

全家嚇了一大跳之後，合力把有毒植物搬到我的辦公室，把辦公室變成一個植物公園。