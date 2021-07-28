我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

誰最難啃？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她的情緒經常處於焦灼狀態，活得很不耐煩。

她不明白為什麼所有壞事情都衝著她而來，人生沒有一件值得高興的事情。最蠢最懶的印傭，她偏偏要天天硬啃，她煮的飯難吃得令人想哭，家務堆積如山，她卻仍在輕鬆唱歌，典型低端人的德行；但女兒說疫情中再難找傭人了，唯有痛苦忍耐。

這座大廈每月收這麼昂貴的管理費，卻管理得亂七八糟，她已多次投訴鄰居孩子在走廊發出嘈吵聲浪，令她未能安然睡午覺；但都是徒然，噪音依舊。

不要誤會她不喜歡小孩，其實她也十分掛念一對孫兒，但他們的母親委實是太討厭了，可恨自己的兒子軟弱不濟，在家沒有地位，她才不要跑去看新抱的臉色呢。

大女兒本來是她最疼的，這個女兒聰明能幹、最懂賺錢，也是會給予她最多零用錢的一個；不過她的脾氣也最大，做事一意孤行。她對女兒的男朋友不予置評，但心底總是難掩嘀咕，若不是這個男人闖進來，現在跟大女兒同住山頂豪宅的，就應該是自己了。

細女溫婉文靜，也是最聽她話的一個，可以任她差遣；可是她工作平庸不甚出色，近日還交上噩運患上癌症，真倒楣，若她有甚麼三長兩短，她們的共同銀行戶口怎辦？她決定要跑一趟醫院，於女兒做手術之前，問個明白呢。

癌症 疫情

上一則

紐約中央公園音樂會8.21演出名單出爐 入場須接種證明

下一則

小黑想回家

延伸閱讀

不只下東城 西村居民也反對戶外用餐

不只下東城 西村居民也反對戶外用餐
嬰兒潮瘋「匹克球」 噪音卻導致新州鄰居反目上法庭

嬰兒潮瘋「匹克球」 噪音卻導致新州鄰居反目上法庭
洛杉磯國際機場待航區擬東移至57公路 噪音不減 眾城市反對

洛杉磯國際機場待航區擬東移至57公路 噪音不減 眾城市反對
深圳賽格大廈振動2個月後 將拆桅桿修復

深圳賽格大廈振動2個月後 將拆桅桿修復

熱門新聞

范鴻軒至今單身，他說自己很享受一個人的生活。圖／民視提供

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

2021-07-22 12:34
陳美鳳（右）在人生碰到難關時，都有藍心湄的相伴。(取材自臉書)

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

2021-07-20 07:00
達姆／圖

碰瓷案外案（上）

2021-07-23 03:02
阿尼默／圖

碰瓷案外案（下）

2021-07-24 03:02
莫德納疫苗公司共同創辦人蘭格。（取材自維基百科）

莫德納創辦人 自曝研發mRNA曾被羞辱

2021-07-21 03:48

淚灑西雅圖

2021-07-21 03:02

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國