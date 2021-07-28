她的情緒經常處於焦灼狀態，活得很不耐煩。

她不明白為什麼所有壞事情都衝著她而來，人生沒有一件值得高興的事情。最蠢最懶的印傭，她偏偏要天天硬啃，她煮的飯難吃得令人想哭，家務堆積如山，她卻仍在輕鬆唱歌，典型低端人的德行；但女兒說疫情 中再難找傭人了，唯有痛苦忍耐。

這座大廈每月收這麼昂貴的管理費，卻管理得亂七八糟，她已多次投訴鄰居孩子在走廊發出嘈吵聲浪，令她未能安然睡午覺；但都是徒然，噪音依舊。

不要誤會她不喜歡小孩，其實她也十分掛念一對孫兒，但他們的母親委實是太討厭了，可恨自己的兒子軟弱不濟，在家沒有地位，她才不要跑去看新抱的臉色呢。

大女兒本來是她最疼的，這個女兒聰明能幹、最懂賺錢，也是會給予她最多零用錢的一個；不過她的脾氣也最大，做事一意孤行。她對女兒的男朋友不予置評，但心底總是難掩嘀咕，若不是這個男人闖進來，現在跟大女兒同住山頂豪宅的，就應該是自己了。

細女溫婉文靜，也是最聽她話的一個，可以任她差遣；可是她工作平庸不甚出色，近日還交上噩運患上癌症 ，真倒楣，若她有甚麼三長兩短，她們的共同銀行戶口怎辦？她決定要跑一趟醫院，於女兒做手術之前，問個明白呢。