內地播放香港 電視劇《上海灘》時，棲身大東北區域的民衆生活尚處困苦貧乏，好多人家沒有電視機。由於電視劇的開頭，我是到好同學家蹭看，剩餘則在小家購買的小電視機前觀賞，因而留下了深刻記憶。

此劇播放前，我的要好同學金成父親，通過求親靠友購置一台十二吋黑白電視機。《上海灘》開播喜訊傳來，我和大弟當晚趕往金成家。邁入房門，我倆一起愣住了。但見金成家炕上地下坐滿了鄰里街坊。第一次看到電視和其屏幕顯現的影像，我和弟弟歡喜的不得了，像被磁鐵吸住一般，目不轉睛。以後我倆每晚都提早趕往金成家占座蹭看電視。

見我和弟弟蹭看電視，父母心裡十分難受，湊够三百四十元人民幣，買了一台十二吋黑白小電視。從此，每天晚飯後，我和父母及弟弟妹妹，分坐床頭，欣賞起擁有電視後的第一部電視劇。《上海灘》激盪人心的開場音樂，跌宕起伏的故事情節、激烈震撼的槍戰場面，牢牢地拴住全家人的目光。特別是劇中人物許文強、馮程程的命運，更像一條線繩，緊緊拉扯我的心靈，讓我日勝一日喜愛起劇中人物許文強。

觀賞完《上海灘》，許文強的扮演者——港星周潤發 鑲嵌我的記憶磁帶上，喜愛讚賞之情溢於言表。但凡聞聽有電視台回放《上海灘》，我會立馬轉換家中電視頻道，再看一遍《上海灘》，再欣賞一次許文強。

隨後日子，喜愛之情逐漸移至電影銀幕。周潤發主演的電影陸續在內地上映，每部我皆是第一時間走進電影院 觀看。先後觀賞了《監獄風雲》、《縱橫四海》、《英雄本色》、《賭神》等，就連內地導演的《讓子彈飛》、《滿城盡帶黃金甲》，以及那部在奧斯卡獲得四個獎項的《臥虎藏龍》，因周潤發主演，也讓我成爲首批觀衆。

追星之情隨著年齡增長，步入仕途，逐漸趨於平缓，但喜愛周潤發之情一如從前，植入心中的銀幕形象依然光采照人。一旦邂逅目睹機遇，便會燃起往日情懷。這不，我和妻子旅美之前，好友金成光臨寒舍。在我倆品茗茶敘友情暢談閒聊時，電視頻幕下方映出一行文字：電影頻道（影人1加1）即將播放周潤發主演影片《英雄本色》、《賭神》。我立時激情迸發，盛邀金成留下一起觀看；言罷，我跑進超市買來啤酒、熟食，又炒了兩道素菜。

影片播放，我和金成一邊吃著菜肴、喝著啤酒，一邊再一次觀賞了發哥的兩部經典影片。

時下，棲身海外五年有餘，因家居遠郊，沒再走入影院一睹發哥風采，但心裡一直記掛著許文強、小馬哥、賭神、香港之子：發哥，你還好吧，又拍新電影了嗎？若有你的新片上映，我還會像過往一樣，歡喜地走入電影院…。