日前拜讀鄭子先生大作《再唱青春舞曲》，讓我回憶起我的音樂老師陸老師。

陸老師教我班音樂時，正是我人生中一段最快樂的日子；除了渾渾噩噩的兒童歲月，她來九龍大坑東路德會協同中學任教音樂時，我讀初中二，既没有升學 、考試的壓力，也没有「少年維特的煩惱」，一如詩人所詠：「少年不知愁滋味」；可說是有思考能力以來，最純真的一段快樂階段，而上陸老師的音樂課，則是這快樂時光的頂峰。

陸老師出身名門世家，年輕時在南京金陵女子大學修讀音樂。彈琴動聴，歌聲有如歌唱家。她的氣質高貴、優雅，第一次進入音樂室，就令同學們驚詫不已；她不戴首飾、素顏，也不染甲，為方便彈琴也不留長甲，只有髮型、手袋和衣著透露她的家境。聽說她住港島半山區，丈夫是專科名醫，開一部漂亮的名車來上課——可見她不是為了生活而教學，純是為興趣。她上課時，還有一樣令人難忘的特點，就是若拿粉筆在五線譜黑板上講解樂理、或在黑板寫字時，必戴起一對潔白、精緻的手套，彈琴時又除下。

她氣質高雅，但沒有一點冷漠高傲，自步入音樂教室後，始終面帶笑容，連班上頑皮的波牛，也尊敬她，安靜地上課，不敢談笑。

我最難忘的是她示範唱新歌，總是令我們同學陶醉在她的歌聲。她選的歌曲，都是音調不太高，適合我們轉聲後歌唱：她選一些歐美著名的英文歌謡，但選得最多的是中國 近代作曲家著名音樂作品如：《天倫》、 《本事》、《偶然》、《在銀色的月光下》、《花非花》等等動聽的名曲。她每堂課只教一點樂理，大部分時間都花在引導我們欣賞和唱新歌；那是我班許多同學最喜歡的課程，不少同學因而喜歡歌唱、愛好音樂。

也許是上述原因，那年，我班要成立級社，首先要選擇一個社名。我提議一個意義雙關的名字——「樂社」，代表既快樂，又喜愛音樂。竟引起多數同學的共鳴，放棄其他勵志的雅名，贊成以樂社為名。

可惜陸老師只教了一個學期就辭職，可能她在港島找到教職。因為那年代還没有海底隧道，要渡海來上課，來回太花時間。

雖然親炙教範只有一個學期，她卻是我敬愛的老師中，最難忘記的一位。難怪鄭子先生的回憶，也引起縈繞我心底的懷念。