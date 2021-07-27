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防美中關係失控 王毅設3底線

有工無人做

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

目前英國最少有三類工種是有工無人做，嚴重缺人手的，分別是廚師、司機和院舍各單位工作人員。

自去年至今，英國先後經歷兩次Lockdown（封城）後，飲食界難免元氣大傷，不少食肆都經不起折騰而需要繼續關門大吉。但當中未能開業的原因，卻是意想不到的，是因為廚房聘不足廚師呢。

過去，英國廚師界都曾大量聘請來自歐洲的人士，但自從Brexit（脫歐）加上Lockdown雙重衝擊後，不少歐洲人都返回祖家而短期內都不會回英國了，故形成廚師短缺的現象。

英國著名廚師培訓學校Leiths School of Food and Wine，近日廣發邀請信給舊有學員，學校會給他們提供免費再培訓課程，目的是要為廚師行業注入新血。只要報名參與，就有份工在等你加入呢。

司機行業就更嚴重缺人了，估計全國最少有六萬空缺。有超市為了搶人，願意付雙倍工資，令其他需要司機送貨的行業就更難請人了。以英國最低工資時薪八點九一鎊計算，雙工的司機收入隨時更勝寫字樓工呢。

世紀疫情爆發以來，院舍工作成為高危工種，人手嚴重缺乏。有朋友傳了電郵申請一份院舍輔導員工作，不出一小時對方已回覆安排面試，一星期後她就開始新工作了。

疫情令世界大洗牌，人類的思維也須洗滌吧！

英國 疫情 封城

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