年屆70的嫲嫲不僅保養工夫一流，就連思想也一點都不陳舊。

「唉，我個新抱（編按：香港 人稱兒媳為「新抱」）又有咗。」這是喜事，不是應該高興的嗎？何解嫲嫲反會憂心忡忡？

「唉，孫女才剛滿兩歲，我以為可以舒一口氣，而家又要由頭嚟湊BB，想起都煩。」兒子雖然有雇用家傭，但嫲嫲不放心，孫女甫出世她就落手落腳的照顧，不願假手於人。如今小孫女健康活潑，嫲嫲占很大的功勞。

「你個仔同新抱可能想為你哋追個男孫，你應該高興呀。」席間有友人發言。

「且慢！佢哋要追仔係佢哋嘅事，與我哋老人家無關。家陣乜嘢年代呀，仔女咪一樣！」

往事歷歷如昨，比我年長十多年的哥哥剛結婚不久，就經常聽見媽媽在嘀咕：「乜你老婆咁耐仲未有得生㗎？」阿嫂終於傳來有喜，阿媽高興得嚷著要去還神。第一胎是個女的，擾攘一輪後又聽到阿媽在說，甚麼傳宗接代、甚麼長子有責，煩死了！幸好阿嫂的第二胎是個男的，足以堵住阿媽和身邊班三姑六婆張嘴。阿哥阿嫂當年一定為了追仔而壓力是千斤重吧！

「生就容易，養就難呀！」時移世易，現今的嫲嫲思想開通得多了。「而家孫女只得兩歲都要學呢樣嗰樣，開支已夠大，仲生多個？」嫲嫲的眉頭緊皺：「我個仔為咗賺多啲已經成日加班，我新抱分工時間也長，就連基本親子 活動嘅時間都欠缺，點湊兩個呢？」

嫲嫲輕嘆：「唉！況且而家個世界咁亂。」