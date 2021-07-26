我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

夜觀星象

〈六合飛翔〉岑逸飛

談起星星，便想到年輕時讀冰心寫的詩集「繁星」，收入小詩164首。這是冰心在印度詩人泰戈爾的「飛鳥集」影響下寫成，用冰心的話說，就是將一些「零碎的思想」收集在一個集子。第一首詩就是「繁星」：「繁星閃爍著—╱深藍的天空，╱何曾聽得見他們對語？╱沉默中，╱微光裡，╱它們深深地互相頌讚了。」

詩集的第五首詩其實也作出回應了：「黑暗，╱怎樣幽深的描畫呢！╱心靈的深深處，╱宇宙的深深處，╱燦爛光中的休息處。」

星星很神祕。古人夜觀星象，是一種享受。今人住城市，已無此樂趣。以香港為例，高樓大廈密集，少見天際，即使在新界的曠野，因為空氣污染嚴重，天空也難見清淨，星星極為稀少。

倒是筆者有一次在廣東惠陽一間高爾夫球會俱樂部，據說是觀星的最佳地點，抬頭一望，天空上果然是繁星遍布，現場有對天文學有研究者的解說，時為7月，可以清楚看到巨蟹座和獅子座。但若論繁星之多，要算有次我在澳洲昆士蘭省的熱帶雨林，天空上密密麻麻全是星，嘆為觀止。

其實單憑肉眼所見的星星，最多也僅約3000顆。在香港，現今88個星座，最多也只能看到74四個，其餘14個永不會升上地平線，如果要看，最好便是跑到南半球如澳洲。

西方星座源於古希臘，提及星座的最早文獻，載於古希臘詩人Aratus所寫的詩歌，這些星座地域據推算是在希臘以南、埃及以北的地方，也就是古巴比倫及蘇美人的所居地，所以有理由相信希臘人的星座實源於古巴比倫人和蘇美人，他們有關星座的知識，後來輾轉傳至埃及，令當時居住在該處的一些希臘學者知曉。

古巴 澳洲 香港

上一則

今天湊合過，事情明天做

下一則

你的雲亂草（上）

延伸閱讀

華府作協寫作工坊 邀詩人非馬談寫詩

華府作協寫作工坊 邀詩人非馬談寫詩
詩人北塔線上講座 談域外詩寫作

詩人北塔線上講座 談域外詩寫作
長賜輪日本船東與埃及和解 7日獲放行

長賜輪日本船東與埃及和解 7日獲放行
詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

熱門新聞

陳美鳳（右）在人生碰到難關時，都有藍心湄的相伴。(取材自臉書)

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

2021-07-20 07:00
范鴻軒至今單身，他說自己很享受一個人的生活。圖／民視提供

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

2021-07-22 12:34
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

2021-07-24 00:33
達姆／圖

碰瓷案外案（上）

2021-07-23 03:02
阿尼默／圖

碰瓷案外案（下）

2021-07-24 03:02
莫德納疫苗公司共同創辦人蘭格。（取材自維基百科）

莫德納創辦人 自曝研發mRNA曾被羞辱

2021-07-21 03:48

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調