談起星星，便想到年輕時讀冰心寫的詩集「繁星」，收入小詩164首。這是冰心在印度詩人泰戈爾的「飛鳥集」影響下寫成，用冰心的話說，就是將一些「零碎的思想」收集在一個集子。第一首詩就是「繁星」：「繁星閃爍著—╱深藍的天空，╱何曾聽得見他們對語？╱沉默中，╱微光裡，╱它們深深地互相頌讚了。」

詩集的第五首詩其實也作出回應了：「黑暗，╱怎樣幽深的描畫呢！╱心靈的深深處，╱宇宙的深深處，╱燦爛光中的休息處。」

星星很神祕。古人夜觀星象，是一種享受。今人住城市，已無此樂趣。以香港 為例，高樓大廈密集，少見天際，即使在新界的曠野，因為空氣污染嚴重，天空也難見清淨，星星極為稀少。

倒是筆者有一次在廣東惠陽一間高爾夫球會俱樂部，據說是觀星的最佳地點，抬頭一望，天空上果然是繁星遍布，現場有對天文學有研究者的解說，時為7月，可以清楚看到巨蟹座和獅子座。但若論繁星之多，要算有次我在澳洲 昆士蘭省的熱帶雨林，天空上密密麻麻全是星，嘆為觀止。

其實單憑肉眼所見的星星，最多也僅約3000顆。在香港，現今88個星座，最多也只能看到74四個，其餘14個永不會升上地平線，如果要看，最好便是跑到南半球如澳洲。

西方星座源於古希臘，提及星座的最早文獻，載於古希臘詩人Aratus所寫的詩歌，這些星座地域據推算是在希臘以南、埃及以北的地方，也就是古巴 比倫及蘇美人的所居地，所以有理由相信希臘人的星座實源於古巴比倫人和蘇美人，他們有關星座的知識，後來輾轉傳至埃及，令當時居住在該處的一些希臘學者知曉。