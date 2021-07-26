停辦了一年的書展又告完結。年度盛事，再忙也要抽空前往逛逛，除了支持今年出新書的朋友，也要力撑一直在出版界努力不懈的工作者，在今時今日的環境與氣氛仍舊堅持初心，繼續找尋出路，為行業竭盡所能，這分毅力是值得敬重的。

戲劇書從來不是書展的主角，甚至連配角也稱不上，過往能找到的，都是一些經典劇本書籍，不過今年有些特別，我竟然找到兩本有關戲劇的新書出版，而且還是本地出品，實在令人振奮。

一本是由本土孕育的劇作家，張飛帆編寫的音樂劇本作品「一水南天」，此劇去年在疫情 下，經常在封閉劇院的罅隙縫中上演，令觀眾留下深刻印象，港台亦拍攝了現場演出並播放。這書除收錄了劇本之外，還附上全劇歌詞，娓娓道出香港 米業的興衰，與上一代努力打拚為吃一口飯的勵志經歷，香港人看了必有同感。

另一本是涂小蝶編著的「戲劇大師--鍾景輝的戲劇藝術之理論及教學篇」，這是為King Sir編著的「戲劇大師」「三部曲系列」的第三部，主要記錄King Sir由學習戲劇知識到教學及培育人才的經歷，資料巨細無遺，一代戲劇巨人如何誕生。看畢令人熱血沸騰，得告訴自己在本行要再拚命努力才不枉此生。

兩本書都值得你擁有。