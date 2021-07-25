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星座觀念

〈六合飛翔〉岑逸飛

西方有十二星座之說，而中國古代也有相似的星座觀念，不過是以星宿及星官劃分，有所謂三垣、四象和二十八宿。「三垣」者，分別是紫微垣、太微垣和天市垣﹔「四象」者，是在黃道和赤道近旁一周分為四個星區，其方位取春分前後在初昏所見為依據，以動物命名，東青龍、西白虎、南朱雀、北玄武。至於為何取此四種動物圖象，則眾說紛紜，有謂與原始部落的圖騰有關，也有認為代表季節。

由於四象各區涵蓋的範圍太廣，因此後來各區再細分成七宿，即二十八宿，其體系的形成，應比戰國初期更要早。部分宿名係取四象部位來命名，如角、心、尾分別指龍角、龍心與龍尾。二十八宿的名稱首見於《周禮》，而全部二十八宿的宿名則最早見於《呂氏春秋》，再經過了歷代多次的演變與調整。

中國人夜觀星象的傳統，是始自於道教。難怪道教的宮廟稱「觀」而不稱「寺」或「廟」。甚至道教的旗幟，也是取象於天空的星座，例如道門的一個重要標誌就是七星旗，那是以北斗七星作為圖案。至於道教用以召劾鬼神的符籙，其符字的源起，按道門的說法，與天空雲氣星辰自然形態的「天文」有關。符者，指通取雲物星辰之勢，皆出自然虛物空中的結氣成字，生於元始之上出於空洞之中；古書云`：「上符天、下符地、中合人體。」

筆者喜歡夜觀星象，志不在學習天文學的知識，也不是志在占星，更沒想到感召鬼神，而是學莊子那樣，其外篇有專門論《天地》、《天道》、《天運》三篇，驚嘆天地宇宙的神妙，從而啟發形而上的哲思，構築天人同源、天人同構、天人相應以至天人合一的人天觀。

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