小學五年級時，曾經到紐西蘭住一年。

當時英文很爛，連「你叫什麼名字」都聽不懂。校園裡，沒什麼人願意和我玩。

當時班上有一個表情總是酷酷的香港 女孩，叫Lily。她出國好幾年，英文很好，卻願意在下課時來找我，拿出背包裡那袋小石塊，陪我玩抓石子。這遊戲不大需要講話。甚至，我們當年聊天究竟用什麼語言，我已經想不起來了。唯一記得的，是她教我怎樣用廣東話數數兒，從一數到十，壓、以、桑……。那時候還小，甚至不知道廣東話裡原來有複雜難學的九音，卻就這樣拾起了玩伴慷慨分享予我的語言。回想起來，那是我和香港最早的淵源。

香港這座城市，對我這個台灣 人來說，多半是因飛機轉機才會暫時停留，在極其複雜的航廈與登機門之間來回穿梭，與時間賽跑。真正去香港旅遊，也不過2014年那一次，像個盡責的觀光客，走馬看花。

倒是因為旅居海外幾年，認識了好幾位香港友人。因為太喜歡他們，於是言談中，他們的「我城」、「香江」，在我的印象裡，竟也變得越來越有溫度。

研究所第二年，認識了一個來讀書的香港男生。短短的頭髮，長長的眼睛。因為我不會講廣東話，他總是用彆腳的國語陪我聊天。

我偷偷從另一個香港人那裡學怎樣用廣東話告白，想給他一個驚喜。朋友教我講「我鍾意你」，只是「鍾意」音太難發了，我遂學了「喜歡」﹙聽起來像Hay Foon﹚，曾經在他離開前，輕輕地在他耳邊呢喃。

他只待了半年就回去香港，把我和我的單戀留在洛杉磯。

從那天起，香港對我，再也不只是友人的故鄉，那上面住了我喜歡的人。

即使分隔兩地，我總喜歡從社交傳媒上默默關注他吃些什麼，留意到他點的早餐，總有一杯「「茶走」」。我一直以為那是「茶給我打包外帶」的意思，直到我的香港人房東 告訴我，那是以煉乳取代奶精的奶茶。

某天，在下城區的香港茶飲店菜單上看到「茶走」，忍不住點了一杯回家。總覺得和自己單戀的人喝一樣的奶茶，就彷彿能朝他的心走近一點。

回到家，房東喝了一口，皺了皺眉頭，對我說，香港的「茶走」不是這個味道啊。

於是她從網路上買了兩種茶葉，還指定了包裝上有一頭黑白乳牛的煉乳，耐煩地煮給我喝。

茶葉在熱水裡慢慢舒展開來，顏色越來越深，過濾後，沖開杯底濃稠的煉乳，變成牛奶褐色。

我喝了一口，甜甜的舌尖上，有茶的成熟韻味，微苦的滋味裡還能嚐到一抹淺淺的麥香。有點像單戀。

那之後，每次想他，我總會默默給自己煮一杯「茶走」。

不知道未來還有沒有機會踏上香港的土地。倘若能，真想在那邊喝一杯地道的「茶走」。若能和單戀的男生一起，那就更好了。