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東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

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快樂老實孩

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

與孩子一同走過的成長路，有些片段印象是特別深刻的。

小兒當年四歲，唸幼稚園中班。有天接放學時，班主任支支吾吾地說：「今日你個仔話鄰班林老師剪嘅頭髮好核突，林老師好唔開心。」

回家急不及待問個究竟：「仔呀，你今日係咪話林老師個頭髮好核突呀？」我語調平靜地問，不想打草驚蛇。「係呀！」料不到他會直接回答。「點解你會咁講嘅？」他眨眨眼睛：「咁真係好核突呀嘛！」說罷他就跳蹦蹦地跑去玩了。

那個晚上，我忐忑不安，這事應該如何處理？友人充當軍師高談闊論：「哈哈哈，我個仔就肯定唔會犯呢啲錯嘞，我老公成日教佢，所有Auntie都係靚女，要人喜歡你嘅話，你就要醒啲多啲讚人靚。」她的丈夫是出色推銷員吧。

「我成日教我個仔唔好多嘴亂講嘢，唔關你嘅事就當時運高、睇唔到！」料不到亦有人從小就訓練孩子學習獨善其身的「偽」術。

翌日，我決定帶兒子去跟林老師道歉。誰知老遠看見林老師時，我旋即打消了念頭。林老師新燙的髮型十足像椰菜娃娃，令她原本的圓臉看上去就更圓更大了，確然不好看呢。

我很慶幸當年沒有因為兒子說真話而狠罵他，但打從那時開始，我就更注意培育孩子的同理心，訓練他們多關心別人的感受。

二十年一晃而逝，那個逢人讚靚女的男生，今天果然油腔滑調泡妞本領一流。那個從小學懂獨善其身的，如今深邃內斂連父母也難以捉摸。至於小兒雖絕對不是發達相，但卻是個徹頭徹尾的快樂老實人呢。

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