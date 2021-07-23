李清照的《聲聲慢》，有句謂：「梧桐更兼细雨，到黄昏點點滴滴。這次第，怎一個愁字了得？」本已是愁眉苦臉，黃昏時又下細雨，雨滴梧桐，聲聲使人心碎，「這次第」，可謂一字千鈞，繼而推進一步，「怎一個愁字了得？」不是一個愁字概括得了，發人深思，餘味猶存。

究竟「愁」是甚麼滋味？南唐後主李煜以絲為喻，謂「剪不斷，理還亂，是離愁，別是一番滋味在心頭」。愁如亂絲，李商隱的《無題》詩也提及：「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾」。剪不斷、理不了的亂絲，進入一個更深的層次，古人以「絲」的諧音作「思」，但怎一個思字了得？「思」的涵義似乎更廣。

「思」是甚麼？思要動動腦筋，故有思想、思量、思索、思考、思維、思緒、思路、思慮、思慕、思念等等，不一而足。粗看這個「思」字，由「田」和「心」組成，似是說是由「心田」進行思想，也有人因而斷定，中國 人不知思維的器官是大腦。

這其實是望字生義，卻不考究字的來源。小篆的「思」字從囟從心，「囟」是象形字（粵音讀「信」)，是頭蓋骨的匯合處，即廣東人所說的「腦筍」。《說文》釋「思」，「從心囟聲，囟頂門骨空，自囟至心，如絲相貫不絕」。可見「思」的原義不是指「心田」，而是指頭和心的相通，是心腦並用的結果。楷書的「思」字從田從心，顯屬訛變。

事實上，心並不是不會思考。心理學家榮格有一金句：「往外張望的人在作夢，向內審視的人才是清醒的。」往外張望用腦，向內審視用心。