靜心看演出 別做破壞者

30多年前，我在香港 藝術節的其中一個節目，為德國 來的面具默劇團做後台工作，主要是演出時幫忙轉景。有一場我要在全黑的舞台上取走一張椅子，由於藝團要求整個劇院在Black out時全黑，不准有任何一絲光源出現，包括「出口」燈箱的燈都要關掉（現在恐怕不能）。

當時我自問有多年舞台演出經驗，對Black out時出入舞台也有一定掌握能力，但那一次可能因為太黑，判斷距離有所偏差，怎也摸不到椅子，心裡大慌，生怕燈亮時還看見我在台上找尋甚麼，就會破壞演出的整體性，而且非常尷尬，必然會成為大笑話。

人急智也短，只好擴大搜索範圍，打開雙手蹲低雙腳橫掃，務求在最快時間內完成任務。轉了兩、三個圈，當手掌觸及椅子時，內心的喜悅簡直無法描述，即時感謝祖先保佑，立馬將椅子帶回後台，演出終可順利進行，我的心跳快得應該可以打破世界紀錄。

由觀眾坐進劇院開始，燈光、音樂、布景等，都是劇團的苦心經營，希望引領觀眾去一個特定的氣氛或世界，直到完場謝幕，每分每秒在舞台上出現的每個畫面，都是藝術作品的一部分，是劇團上下的心血，實在破壞不得。所以，懇請各位觀眾入場前關掉電話及電子手表，靜心欣賞演出，別做破壞者。